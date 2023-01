Tết thắm tình quân dân

(GLO)- Chiều 10-1, Đoàn công tác do Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku. Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

(GLO)- Sáng 10-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đang sinh sống tại TP. Pleiku.

(GLO)- Sáng 10-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Đi cùng đoàn có bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Ia Grai. Đi cùng đoàn có lãnh đạo Huyện ủy Ia Grai, UBND TP. Pleiku và Cục thống kê tỉnh.

(GLO)- Ngày 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Mang Yang, Đak Đoa và TP. Pleiku; thăm và chúc Tết Trại giam Gia Trung-Cục C10 (Bộ Công an).

(GLO)- Sáng 9-1, đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) do Trung tướng Huốt Sộ Văn-Phó Tư lệnh Quân khu I làm Trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thay mặt Tỉnh ủy và UBND tỉnh các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn.

(GLO)- Vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 3-1, xe ô tô giường nằm biển kiểm soát 14B-03201 do anh Lưu Đại Nghĩa (SN 1984, trú tại tổ 7, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng Nghệ An đi Kbang, đến địa phận xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (gần đèo An Khê) bất ngờ bốc cháy dữ dội.