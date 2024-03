Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy 3 huyện biên giới

Tin liên quan Bộ đội Biên phòng hiệp đồng bảo vệ biên giới

Trong năm qua, thực hiện QCPH giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy 3 huyện biên giới cũng như việc triển khai, thực hiện Quy định số 370-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về quy định trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng biên giới” đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh có thêm điều kiện để tiếp xúc, gặp gỡ cấp ủy, chi bộ thôn, làng, các hộ gia đình ở khu vực biên giới và cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP trong tình hình mới; đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông tin, trao đổi một số nội dung về những kết quả đạt được và hạn chế cần quan tâm trong thực hiện QCPH giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và Huyện ủy 3 huyện biên giới, đồng thời đề xuất các giải pháp trong thời gian tới như: Đảng ủy các đồn biên phòng và các xã biên giới thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thôn, làng. Cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ BĐBP tỉnh và Đảng bộ các huyện biên giới quan tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để đảng viên đồn biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng, nâng cao trình độ, năng lực công tác Đảng.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm, xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và khắc phục hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện. Kịp thời cung cấp tài liệu liên quan công tác xây dựng Đảng và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ thôn, làng biên giới để các đảng viên nghiên cứu nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo đảng ủy các xã biên giới phối hợp với đảng ủy các đồn biên phòng tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy định số 370-QĐ/TU tại địa bàn các xã biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.