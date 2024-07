Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn hành vi cá độ bóng đá

(GLO)- Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 7, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triệt phá 2 vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia.

Ngày 6-7, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Chư Sê và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet do Lê Phước Tiến (SN 1978, trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5-2024, Tiến lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Master (tài khoản tổng đại lý) trên mạng internet rồi chia tài khoản trên thành 5 tài khoản cấp đại lý. Sau đó, Tiến giao các tài khoản này cho 5 đối tượng gồm: Bùi Chính (SN 1968, trú tại thị trấn Chư Sê), Lê Thế Vinh (SN 1979), Nguyễn Văn Lợi (SN 1995, cùng trú tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê), Đỗ Văn Việt (SN 1986), Lê Thành Tài (SN 1988, cùng trú tại xã Ia Blang) để tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn thị trấn Chư Sê, xã Ia Blang và xã Ia Hlốp.

Qua sao kê các tài khoản giao dịch, cơ quan Công an xác định tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch để cá độ đến ngày 6-7 ước tính khoảng 40 tỷ đồng. Tiến hành khám xét, cơ quan Công an tạm giữ hơn 495 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng một số tang vật, phương tiện liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Ba Linh (SN 1997) và Đoàn Ngọc Thủy (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa) để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 26-6, Công an huyện Đak Đoa tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Cỏ Tranh (tổ 4, thị trấn Đak Đoa) thì phát hiện tại đây có 4 người đang đánh bài phỏm ăn tiền và 5 người tham gia cá độ bóng đá.

Trong đó, lực lượng Công an phát hiện Linh và Thủy đang cá độ bóng đá bằng tài khoản trên mạng internet. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc được sao kê trong tài khoản của 2 đối tượng là hơn 170 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Các đối tượng này lên mạng internet để cá độ bóng đá theo hình thức tài xỉu hoặc bắt tỷ số. Còn số không biết lên mạng internet thì cá độ bằng miệng. Để đấu tranh với loại tội phạm này, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm tình hình.

Trao đổi với P.V, luật sư Trần Mạnh Thắng-Trưởng Văn phòng Luật sư Tâm Đức (Đoàn Luật sư tỉnh) thông tin: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi cá độ bóng đá được thua bằng tiền hoặc hiện vật được coi là hành vi đánh bạc, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Cụ thể, tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép được quy định tại Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng-chống bạo lực gia đình.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Mặt khác, Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực vào cuộc tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân, phối hợp phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bình yên cuộc sống của người dân.