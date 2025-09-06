Putin cảnh báo binh sĩ phương Tây, Ukraine tấn công Ryazan

(GLO)- Ngày 5-9, căng thẳng Nga-Ukraine leo thang khi Tổng thống Putin cảnh báo binh sĩ phương Tây sẽ là mục tiêu hợp pháp, trong khi Zelensky thúc đẩy hợp tác an ninh và Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan.

Putin cảnh báo binh sĩ phương Tây

Ngày 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng bất kỳ binh sĩ phương Tây nào xuất hiện tại Ukraine sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp” của quân đội Nga. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố 26 quốc gia cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh, bao gồm triển khai lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế miền Đông (EEF) tại thành phố Vladivostok ngày 5-9. Ảnh: AP

Nga lâu nay lập luận rằng một trong những lý do Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine là nhằm ngăn NATO kết nạp Ukraine và đưa quân vào lãnh thổ nước này. Ông Putin khẳng định: “Nếu một số binh sĩ phương Tây xuất hiện, đặc biệt trong thời điểm các hoạt động quân sự đang diễn ra, chúng tôi sẽ coi họ là mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt”. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của lực lượng nước ngoài không có lợi cho hòa bình lâu dài và chỉ làm gia tăng căng thẳng trên chiến trường.

Chuyên gia quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Châu Âu, ông Philippe Moreau, nhận định: “Tuyên bố của Putin là lời cảnh báo rõ ràng nhằm răn đe các quốc gia phương Tây, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ duy trì lập trường cứng rắn trong đàm phán an ninh với Ukraine và NATO. Đây là tín hiệu cho thấy Moscow không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây trên lãnh thổ Ukraine”.

Binh sĩ Ukraine tham gia sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại trại huấn luyện của quân đội Anh, ở miền đông nước Anh hôm 24-8. Ảnh: AFP

Hiện các đồng minh của Ukraine vẫn chưa công bố chi tiết kế hoạch triển khai binh sĩ, bao gồm số lượng và quốc gia tham gia, phản ánh sự khác biệt lớn giữa lập trường Nga và phương Tây về bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ukraine thúc đẩy hợp tác với phương Tây

Tổng thống Pháp Macron khẳng định các binh sĩ quốc tế sẽ không trực tiếp tham chiến tại tiền tuyến mà chủ yếu nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mới. Ông Zelensky hoan nghênh động thái này, đánh giá đây là “bước đi cụ thể nghiêm túc đầu tiên sau một thời gian dài”.

Ngày 5-9, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh tiến độ thực hiện các bảo đảm an ninh cần được đẩy nhanh, sau cuộc trao đổi “có ý nghĩa” với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Trên kênh Telegram, ông viết: “Điều quan trọng là phải hợp tác hiệu quả nhất có thể với Mỹ, đặc biệt là tăng cường năng lực phòng không của chúng tôi”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo ông Ihor Sushko-chuyên gia quân sự tại Trung tâm Phân tích chiến lược Kiev: “Việc Ukraine thúc đẩy hợp tác với phương Tây không chỉ tăng cường phòng thủ mà còn gửi thông điệp rõ ràng rằng Kiev muốn bảo đảm an ninh lâu dài trước bất kỳ động thái quân sự nào của Nga. Đây cũng là cách Ukraine thể hiện khả năng chủ động trong việc bảo vệ lãnh thổ, đồng thời duy trì áp lực ngoại giao đối với Moscow”.

Ukraine đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh từ phương Tây, trong đó có đề xuất triển khai lực lượng châu Âu dưới sự chỉ đạo của Mỹ tại nước này. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải phản đối mạnh mẽ từ Nga, khiến tiến trình bảo đảm an ninh trở thành vấn đề nhạy cảm trong ngoại giao. Việc đồng thời triển khai lực lượng quốc tế và các hệ thống phòng không hiện đại được coi là “bước đi chiến lược” nhằm củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán.

Lính Ukraine ở tiền tuyến Donbass. Ảnh: Getty

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan

Cùng ngày, Chỉ huy lực lượng UAV Ukraine, ông Robert Brovdi, xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga. Trước đó, các vụ tấn công bằng UAV đã khiến nhà máy giảm 50% công suất hồi đầu tháng 8, đồng thời làm gián đoạn các cơ sở lọc dầu chiếm khoảng 17% năng lực lọc dầu của Nga, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy hoặc ngăn chặn 92 UAV tại nhiều khu vực, bao gồm Biển Đen và Biển Azov, trong đêm 4-9. Tại tỉnh Ryazan, lực lượng phòng không bắn hạ 8 UAV mà không gây thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng, theo Thống đốc Pavel Malkov.

Ngọn lửa bốc lên sau tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan sau khi bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: RusNews

Chuyên gia năng lượng tại Đại học Moscow, bà Elena Koroleva, nhận định: “Các vụ tấn công vào cơ sở lọc dầu của Nga không chỉ làm giảm sản lượng mà còn gửi thông điệp rằng Ukraine có khả năng nhắm tới các mục tiêu chiến lược, buộc Nga phải phân tán lực lượng phòng thủ. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng trong nước và chiến lược xuất khẩu dầu của Nga”.

Những diễn biến trên làm nổi bật sự căng thẳng gia tăng trên chiến trường Ukraine. Moscow liên tục cảnh báo cứng rắn trước bất kỳ sự hiện diện quân sự phương Tây nào, Kiev thúc đẩy hợp tác an ninh và tăng cường năng lực phòng thủ, đồng thời tiến hành các đòn phản công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga.

Các phân tích của chuyên gia cho thấy những động thái này không chỉ là hành động chiến lược, mà còn mang tính thông điệp ngoại giao rõ ràng, phản ánh sự phức tạp và khó lường của xung đột hiện nay.