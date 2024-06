(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Pleiku thu ngân sách nhà nước trên 621 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thông tin được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024 của UBND thành phố diễn ra ngày 13-6.

Chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của UBND thành phố có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng và các Phó Chủ tịch UBND thành phố. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nên cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện trên 34.100 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện trên 6.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so cùng kỳ. Thành phố Pleiku thu ngân sách nhà nước hiện trên 621 tỷ đồng, bằng 36,66% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút, kêu gọi đầu tư được quan tâm chỉ đạo; các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm.

Thành phố thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai đồng bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới,… Đồng thời, đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và cả hệ thống chính trị cần phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, tập trung khai thác tốt nguồn vốn sử dụng đất; triển khai quyết liệt những dự án lớn như: Dự án đường Nguyễn Văn Linh, dự án kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, trung tâm thương mại, chợ… Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách nhà nước, nhất là thu tiền sử dụng đất.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn, giải ngân vốn theo kế hoạch. Tăng cường theo dõi, giám sát các hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép, phân lô, tách thửa bán nền trái pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai năm 2024; điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn thành phố. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp các đối tượng trộm cắp, cướp giật, ma túy, đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn.