Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Trong 9 tháng qua, công tác thi hành án dân sự của TP. Pleiku đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, tổng số phải giải quyết là 4.292 việc, trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.845 việc, số thụ lý mới là 2.447 việc.

Trong số việc có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 2.095 việc (tăng 52 việc so với cùng kỳ năm 2023), đạt tỷ lệ 83,57% (tăng 0,18% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 0,32% so với chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao).