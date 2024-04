Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2024

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị cùng lãnh đạo các huyện thị xã, thành phố tại các điểm cầu.

Theo báo cáo, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trong quý I-2024 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2,58% (trong đó khu vực nông-lâm-thuỷ sản tăng 3,15%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,83%; khu vực dịch vụ tăng 2,58%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 6,5%). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) quý I ước đạt 8.093 tỷ đồng, đạt 23,12% kế hoạch và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 35.384 tỷ đồng, đạt 28,77% kế hoạch và tăng 23,31% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 306 triệu USD, đạt 40,8% kế hoạch, tăng 16,35% so với cùng kỳ; trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cà phê, cao su tăng cả về lượng và giá trị.

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đến hết ngày 31-3 là 1.953,5 tỷ đồng, đạt 34,7% so với dự toán Trung ương giao, 33,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.138 tỷ đồng, đạt 11,17% kế hoạch, tăng 3,72% so với cùng kỳ. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân đạt kết quả tốt, toàn tỉnh gieo trồng được 80.369,5 ha, đạt 101,1 % so với kế hoạch, bằng 101,7 % so với cùng kỳ. Trong quý I, có 240 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 2.470 tỷ đồng, tăng 7,1%...

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024 chậm được phê duyệt; một số dự án xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2024 chưa đủ điều kiện phân bổ vốn; kim ngạch nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh giảm; hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn nhiều tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra nhiều (tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2023); tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí; tội phạm trật tự xã hội, ma túy còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn phức tạp. Một số sở, ngành, địa phương, cá nhân chưa thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh, công tác phối hợp giải quyết công việc thiếu chặt chẽ…

Theo chương trình, hội nghị sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2024. Trong đó, trọng tâm thảo luận về những nội dung liên quan đến tiến độ phân bổ vốn và triển khai các dự án đầu tư công năm 2024; công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp, phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch phòng-chống hạn, cháy rừng trong mùa khô; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp; tai nạn giao thông…

Cùng với đó, hội nghị cũng bàn thảo về công tác khám-chữa bệnh; giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, công tác phối hợp giải quyết công việc tại một số sở, ngành, địa phương…

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ quý I-2024 theo kế hoạch. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, nhất là những mặt còn tồn tại, vướng mắc thuộc ngành quản lý. Trên cơ sở đó, thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. “Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tôi đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, tập trung đánh giá tình hình, nhất là những mặt còn tồn tại, các vấn đề nổi cộm thuộc ngành, địa phương quản lý, đề xuất các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung triển khai trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; thu ngân sách; phân bổ vốn và triển khai các dự án đầu tư công; triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024; thu hút đầu tư; tai nạn giao thông; vi phạm Luật Lâm nghiệp…”-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị.