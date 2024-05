Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 2003, trú tại xã Kdang, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

(GLO)-Ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Thời gian qua, lực lượng công an phát hiện một số nghi can lừa đảo lập các nhóm chat, giả danh các chuyên gia, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, gửi tiền đầu tư chứng khoán ưu đãi rồi chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

Trong quý 1/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã khởi tố vụ vi phạm pháp luật 'nhận hối lộ' xảy ra tại Công an P.13, Q.4.

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

(GLO)- Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Đội Kiểm tra điều lệnh-Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân (CAND) tại nhiều đơn vị, Công an địa phương.