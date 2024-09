Trình bày với P.V, chị Dương Thị Tùng nghẹn ngào: Đầu tháng 3-2024, gia đình chị từ tỉnh Vĩnh Phúc đến Gia Lai buôn bán. Vợ chồng chị ở nhờ nhà chị ruột là bà Dương Thị Nhị Phương (SN 1974, trú làng Kó, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Để thuận tiện công việc, chị Tùng gửi con tại cơ sở dạy dỗ, chăm sóc cho trẻ em khuyết tật ở số nhà 57 Trần Nhật Duật (thuộc tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) do bà Phạm Thị Hồng làm chủ.

“Kể từ ngày gửi con ở đây, mỗi lần đến thăm con, tôi phát hiện cháu Hồ Dương Tuấn Kiệt (SN 2019, con chị Tùng) đều bị bầm tím trên cơ thể. Gặng hỏi người trông giữ, chăm sóc trẻ thì những người này đều nói cháu bị té ngã nên chị không bận tâm và thắc mắc thêm. Thế nhưng vào trưa 1-9, trong lúc đi làm việc ở huyện Chư Sê, tôi bàng hoàng nhận được cuộc gọi điện thoại từ bà Hồng nói rằng cháu Kiệt bị co giật dẫn đến bất tỉnh. Nghe vậy, tôi nói bà Hồng đưa cháu Kiệt đến Bệnh viện Nhi tỉnh để cấp cứu. Tức tốc tới bệnh viện, tôi thấy chân tay con đã cứng đơ và có nhiều vết bầm tím bất thường trên cơ thể. Hỏi bác sĩ thì nghe nói cháu đã tử vong trước khi cấp cứu tại bệnh viện. Nghi ngờ con trai bị bạo hành, tôi gọi điện thoại đến Công an TP. Pleiku để yêu cầu pháp y đến bệnh viện thực hiện công tác khám nghiệm tử thi”.

Cũng theo chị Tùng, trong quá trình khám nghiệm tử thi, gia đình có theo dõi. “Kết quả khám nghiệm, tôi phát hiện cháu bị vỡ tim, phổi bầm tím, lá lách, ruột, thận bị bầm, da đầu, tai trái, má trái, vai, cằm cũng bị bầm tím; 1 vết trầy xước bên mũi, má; sau lưng có 5 vết bầm tím với chiều dài 5-7 cm. Các bác sĩ kết luận sơ bộ là cháu Kiệt bị một vật tày, tác động từ bên ngoài dẫn đến tổn thương bên trong và tử vong. Tôi mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc, nguyên nhân gây ra cái chết của con trai tôi”-chị Tùng trình bày.

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh ngày 2-9-2024 của UBND phường Ia Kring, có đề cập: "Cháu Hồ Dương Tuấn Kiệt nhập khoa cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh trong tình trạng mê sâu, môi tím, chi lạnh, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử hai bên giãn khoảng 5 mm, phản xạ ánh sáng âm tính, bụng chướng, vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mi mắt, ít chấm hai vành tai, bầm tím vùng cằm...".

Còn bà Dương Thị Nhị Phương bức xúc: "Cháu Kiệt đã mất, gia đình đã an táng rồi nhưng còn bức xúc lắm. Kể từ ngày cháu mất, bà Hồng cũng không có lời hỏi thăm, thắp nén hương. Tôi rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ, tìm ra sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật".

Theo Nguyễn Hoàng Quang Minh-Chủ tịch UBND phường Ia Kring: Khoảng 14 giờ, ngày 1-9, Công an phường Ia Kring tiếp nhận nguồn tin của bà Dương Thị Tùng về việc con bà là Hồ Dương Tuấn Kiệt bị bạo hành và đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Tiếp nhận nguồn tin, Công an phường đã phối hợp cùng Công an TP. Pleiku xác minh. Cụ thể, cháu Hồ Dương Tuấn Kiệt là trẻ bị thiểu năng, không nói được, được gia đình gửi nuôi dưỡng tại số nhà 57 Trần Nhật Duật từ tháng 5-2024 đến nay. Vào 13 giờ ngày 1-9, cháu Kiệt nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày thi thể của Hồ Dương Tuấn Kiệt được chuyển xuống khu vực nhà xác Bệnh viện nhi tỉnh. “UBND phường đã chỉ đạo Công an phường Ia Kring phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Pleiku, Viện Kiểm sát TP. Pleiku, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp xác minh, củng cố hồ sơ và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Pleiku thụ lý theo quy định của pháp luật”-ông Minh cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Ia Kring, thời gian qua, UBND phường thường xuyên thành lập đoàn đi kiểm tra địa điểm của bà Phạm Thị Hồng. Tại thời điểm kiểm tra ngày 10-6, cơ sở có 35 người khuyết tật. Ngày 17-6-2024, UBND phường đã có Báo cáo số 125/BC-VP về việc thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn phường, báo cáo UBND thành phố được biết và chỉ đạo. UBND phường cũng đã hướng dẫn cho bà Phạm Thị Hồng làm hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở theo Nghị định số 103/2017/CP-CP ngày 12-9-2017 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay bà Hồng chưa cung cấp được hồ sơ để đăng ký thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: UBND phường Ia Kring đã có báo cáo cho UBND thành phố về vụ việc. UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Công an TP. Pleiku xác minh, làm rõ. Quan điểm của UBND thành phố là sai đến đâu, xử lý đến đó.