Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ nữ kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị tố chiếm đoạt tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo tìm người bị hại vụ nữ kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đak Đoa: Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau 5 giờ gây án (GLO)-Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, đối tượng Xên (SN 2004, trú tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) điều khiển xe máy áp sát và ra tay cướp giật túi xách của người đi đường. Tuy nhiên, sau 5 giờ gây án, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa bắt giữ.

An Khê ngăn chặn vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh (GLO)- Tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Trước thực tế đó, Công an thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý số đối tượng này, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Sau chầu nhậu, 4 đối tượng rủ nhau đi chặn, đập phá xe khách (GLO)- Sau chầu nhậu, 4 đối tượng mang theo hung khí ra đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đak Lak chặn xe khách lưu thông qua lại để đập phá.



Kbang: Bắt giữ đối tượng truy nã vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản Công an huyện Kbang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kiên (SN 1982, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang) khi đang lẩn trốn tại tổ 3, thị trấn Kbang (huyện Kbang). Kiên là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang truy nã về tội danh vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. (GLO)-

Hà Nội: Phạt tù "cặp đôi" lừa đảo 138 người đi xuất khẩu ở Australia "Cặp đôi" Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo 138 bị hại, chiếm đoạt gần 39 tỷ đồng để đưa người đi xuất khẩu lao động sang Australia với mức lương từ 3.000-4.000 USD/tháng.

Nữ giám đốc lừa đảo khách nộp tiền hưởng chiết khấu, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng Chiều 31.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc lừa đảo 2 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

Công an TP. Pleiku tìm người liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phan Đình Phùng (GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa ra thông báo truy tìm người liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phan Đình Phùng (phường Tây Sơn, TP. Pleiku).

An Giang: Bắt nguyên chủ tịch xã vì tiếp tay cho “cò” tiêu thụ xe gian (GLO)- Ông Nguyễn Hữu Tá-nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thủy và ông Võ Trường Giang-công chức Tư pháp-Hộ tịch bị bị bắt vì đã ký khống trên 1.600 hồ sơ hợp đồng mua bán xe cho “cò” để tiếp tay tiêu thụ xe gian.



Chư Prông: Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Thìn (SN 2004, trú thôn 7, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm sản và thủy sản Gia Lai kêu oan: Tòa án nhân dân tỉnh sẽ mở phiên phúc thẩm (GLO)- Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-3-2023, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) TP. Pleiku đã tuyên phạt bị cáo Lê Huy Toàn (SN 1966, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku)-nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm sản và thủy sản tỉnh cùng đồng phạm 14 năm tù về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Sau bản án này, ông Toàn đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng vì cho rằng mình bị oan và cơ quan tố tụng có những sai phạm.

Bắt khẩn cấp thanh niên đổ thuốc trừ sâu đầu độc bố mẹ vì bị phản đối yêu đương Dẫn bạn gái về nhà nhưng bị bố mẹ ngăn cấm yêu đương, đuổi ra khỏi nhà, nam thanh niên 17 tuổi cùng bạn gái âm mưu đầu độc bố mẹ chàng trai bằng thuốc trừ sâu.

Công an tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã (GLO)- Chiều 30-5, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, thị trấn.

Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-05D bị bắt vì nhận hối lộ hơn 500 triệu đồng (GLO)-Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Minh Lượng (SN1970) Giám đốc và Lê Đình Vượng (SN 1982) phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D về hành vi nhận hối lộ để nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

An Giang: Bắt thêm 2 cán bộ tham ô tài sản Đây là 2 cán bộ có liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản” đã bị Thanh tra huyện Chợ Mới phát hiện và đề nghị chuyển hồ vụ án sang cơ quan điều tra vào tháng 11-2022.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên về hành vi nhận hối lộ.

Xét xử nhóm thanh-thiếu niên chém người (GLO)- Ngày 30-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo cùng về tội “Giết người”.

Xem thêm