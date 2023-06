Công an TP. Pleiku tìm người liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phan Đình Phùng

(GLO)- Chiều 30-5, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, thị trấn.

(GLO)-Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Minh Lượng (SN1970) Giám đốc và Lê Đình Vượng (SN 1982) phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D về hành vi nhận hối lộ để nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.