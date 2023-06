Phú Yên: Bị phạt tù vì không giao nộp súng, đạn nhặt được

(GLO)- Ngày 26-6, tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và Ban phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Cơ mít tinh, tuyên truyền phòng-chống ma túy nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng-chống ma túy năm 2023.

(GLO)- Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các kế hoạch, chuyên đề tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2023 đã chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

(GLO)- Sáng 26-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an các địa phương hoàn tất kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh.