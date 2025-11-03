Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phụ nữ vùng cao sẻ chia, giúp nhau ổn định cuộc sống

R'Ô HOK
(GLO)- Với tinh thần tương thân tương ái, vừa hỗ trợ hội viên khó khăn, vừa tạo nguồn kinh phí hoạt động, các cấp Hội Phụ nữ ở một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, duy trì lâu dài.

Bền vững “Kho thóc tình thương”

Tại xã Lơ Pang, trước đây, nhiều hội viên phụ nữ nghèo phải vay mượn lúa gạo ở bên ngoài mỗi mùa giáp hạt để ăn, dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ. Từ thực tế đó, Hội LHPN xã đã vận động các hội viên đóng góp gạo (mỗi người từ 5-10 kg) để lập quỹ hỗ trợ các chị em khó khăn. Tuy nhiên, việc quyên góp nhỏ lẻ khiến gạo khó bảo quản được lâu. Vì vậy, năm 2016, Hội thống nhất triển khai mô hình “Kho thóc tình thương”.

Các hội viên góp thóc vào “Kho thóc tình thương” của Chi hội Phụ nữ làng Klah.
Hằng năm, vào mùa thu hoạch lúa, chi hội phụ nữ ở các làng trên địa bàn xã Lơ Pang vận động đóng góp từ các hộ tùy theo điều kiện kinh tế từng nhà, trong đó, hội viên khá giả góp 40-50 kg thóc. Đến mùa giáp hạt, hội viên khó khăn được cấp gạo miễn phí; hội viên khác có nhu cầu và có khả năng hoàn trả thì được cho vay gạo.

Chị Hnhen-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Lơ Pang-cho biết: Hiện mô hình đã lan rộng đến 16/20 chi hội phụ nữ trong xã. Ngoài hỗ trợ hội viên, số gạo dư cuối năm được bán gây quỹ để tổ chức các hoạt động của Hội, góp phần tăng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

“Kho thóc tình thương” cũng được duy trì và phát huy hiệu quả ở các làng của xã Kon Chiêng. Đã thành thông lệ, khi vụ thu hoạch lúa cuối năm kết thúc, hội viên Chi hội Phụ nữ làng Ktu đều tự nguyện trích 20 kg thóc của gia đình để đóng góp vào “Kho thóc tình thương” của Chi hội. Đến mùa giáp hạt (tháng 7-8), Chi hội mở kho lấy thóc đi xay xát để cấp phát gạo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người từ 15-20 kg.

Chị Tiỡi-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Ktu-cho biết: Người dân làng Ktu chủ yếu làm lúa rẫy, mỗi vụ kéo dài khoảng 6 tháng. Những hộ có ít đất rẫy, điều kiện kinh tế còn khó khăn đến mùa giáp hạt thường thiếu gạo ăn. Sau khi thành lập “Kho thóc tình thương”, các hội viên tích cực hưởng ứng và duy trì đến nay. Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên nghèo, nguồn gạo trong kho còn được dùng để phục vụ các dịp lễ hội hay việc chung của cộng đồng làng.

Vừa qua, Chi hội Phụ nữ làng Ktu đã thu được hơn 1 tấn thóc của hội viên nộp vào “Kho thóc tình thương”, từ đó hỗ trợ cho hàng chục chị em gặp khó khăn. Bà Ayơt chia sẻ: “Chi hội Phụ nữ làng hỗ trợ 20 kg gạo từ “Kho thóc tình thương” kịp thời giúp gia đình tôi vượt qua lúc khó khăn, thiếu thốn”.

Chia sẻ khó khăn từ các mô hình thiết thực

Người dân làng Klah (xã Kon Chiêng) chủ yếu trồng mì, bắp và mía. Vào mùa làm cỏ, chăm sóc cây trồng, nhu cầu nhân công thường tăng cao. Để hỗ trợ hội viên trong thời điểm khó khăn, đặc biệt là các hộ thiếu lao động hoặc đau ốm, Chi hội Phụ nữ làng Klah thành lập và duy trì mô hình “Đổi ngày công gây quỹ” trong suốt 20 năm qua.

Chi hội Phụ nữ làng Ktu hỗ trợ ngày công cho hội viên.
Chi hội Phụ nữ làng Ktu hỗ trợ ngày công cho hội viên. Ảnh: R’Ô HOK

Chị Djuinh-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Klah-chia sẻ: “Chi hội hiện có 136 hội viên, đều là người Bana. Chúng tôi đã thành lập 5 tổ đổi công gây quỹ, mỗi tổ từ 18-35 hội viên. Theo thống nhất, khi các hội viên đi làm giúp cho hội viên khác, họ chỉ làm 2 giờ mỗi ngày. Sau khi làm xong, gia chủ trả 5.000 đồng cho mỗi người trong 2 giờ làm việc”.

Bà Uứi-Tổ trưởng Tổ đổi công gây quỹ số 5-cho biết: Tổ hiện có 18 hội viên, từ đầu năm 2025 đến nay đã giúp cho 5 hội viên. Gần đây nhất, các hội viên trong tổ cùng nhau làm cỏ mía cho gia đình chị Gunh, chỉ trong 2 giờ đã làm xong 1 ha mía. Khi đi làm, chị em tự túc việc ăn uống. Số tiền công sẽ được đưa vào quỹ hoạt động của tổ.

Năm 2020, Chi hội Phụ nữ làng Klah còn mượn 1,3 ha đất trống của làng để trồng trọt gây quỹ. Đến nay, tổng nguồn thu từ hoạt động sản xuất của Chi hội đạt gần 100 triệu đồng, được sử dụng để tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ của làng, đồng thời hỗ trợ hội viên khó khăn vay để trang trải cuộc sống.

Tương tự, Chi hội Phụ nữ làng Ktu cũng mượn 1 ha đất của làng để trồng mì trong nhiều năm qua. Bình quân mỗi năm, diện tích mì mang lại nguồn thu khoảng 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được dùng để hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn và phục vụ các hoạt động chung của Chi hội.

Chị Tiỡi cho biết: “Chi hội Phụ nữ làng Ktu còn thực hiện mô hình “Đổi ngày công gây quỹ” với gần 100 hội viên tích cực giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, ưu tiên hỗ trợ những hộ thiếu nhân công. Đối với những hội viên ốm đau, khó khăn, các chị em sẽ đi làm không công, giúp họ sớm ổn định cuộc sống”.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

Đời sống

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

Đời sống

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Phường Hội Phú đưa robot AI vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Bá Bính

Ðể người dân bớt ngại chuyện giấy tờ, thủ tục

Đời sống

(GLO)- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những hình thức hỗ trợ để từng bước đưa chính quyền đến gần dân hơn. Việc thực hiện một số thủ tục hành chính đối với người dân đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp sự quan tâm.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

Đời sống

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình.

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình

Đời sống

(GLO)- Không chỉ khéo léo giữ gìn mái ấm, nhiều phụ nữ Gia Lai hôm nay đã mạnh dạn vươn lên làm kinh tế, từ những mô hình nhỏ đã tạo nên việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình và cộng đồng. Bằng sự kiên trì, sáng tạo, họ trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng kinh tế địa phương.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đời sống

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

