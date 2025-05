Phát hiện 62 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Đợt kiểm tra cao điểm sẽ kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Cụ thể, Công an tỉnh đã phát hiện 3 vụ/5 đối tượng, khởi tố 2 vụ/4 bị can (1 vụ/1 bị can có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm 107 kg cà phê bột giả); 1 vụ/3 bị can có hành vi tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn); 1 vụ/1 đối tượng đang xác minh xử lý, tang vật vi phạm là 3.000 can, chai lọ nhiều loại phân bón do Công ty TNHH Quốc tế Thế Mạnh Hải TECHNO phân phối, có nhãn hàng hóa được in trên sản phẩm không đúng số quyết định lưu hành và công bố hợp quy do Công ty TNHH Quốc tế Thế Mạnh Hải TECHNO.

Chi cục thuế khu vực XIV phát hiện và xử lý 48 vụ/48 đối tượng, phạt tiền và truy thu thuế hơn 1,64 tỷ đồng (phạt tiền gần 549 triệu đồng, truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng).

Sở Y tế xử lý 2 vụ/2 đối tượng, phạt tiền 12,5 triệu đồng; lấy 2 mẫu thuốc tại 2 cơ sở kinh doanh dược để xác định chất lượng, đang chờ kết quả.

Lực lượng Kiểm lâm phát hiện 9 vụ/7 đối tượng, phạt tiền 2 vụ 12 triệu đồng, 7 vụ đang xác minh xử lý.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế; buôn bán sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm mà không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định lĩnh vực y tế; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn.