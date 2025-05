Gia Lai: Khởi tố 2 vụ/4 bị can liên quan đến hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn

Đồng thời, phạt tiền và truy thu thuế 44 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Các sở, ngành, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát trong đợt cao điểm. Ảnh: Như Nguyện

Trong đó, Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ/4 bị can; gồm 1 vụ/1 bị can có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (107 kg cà phê bột giả); 1 vụ/3 bị can có hành vi tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (mua bán trái phép hóa đơn). Chi cục Thuế khu vực XIV xử lý 41 vụ, phạt tiền và truy thu thuế hơn 975 triệu đồng. Sở Y tế 1 vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường 2 vụ.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế; buôn bán sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm mà không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định lĩnh vực y tế; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn; vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Quá trình rà soát địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát thực tiễn, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các thông tin thu thập được từ cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh, nơi tập kết, kho hàng giúp lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật.