Vụ án trộm cắp dây cáp điện vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương đấu tranh, triệt phá. Công an bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây gồm: Lê Văn Lưu (SN 1995); Trần Văn Thành (SN 1992, cùng ngụ xã Yên Lạc, huyện Yên Định) và Trịnh Thị Thủy (SN 1982, ngụ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian từ tháng 1-2024 đến giữa tháng 8-2024, tại một số mặt bằng dự án dân cư đô thị thị trấn Tân Phong và xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương) liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm cắp dây cáp điện, gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 6 tỉ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, sàng lọc, khoanh vùng đối với các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Quảng Xương đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định ổ nhóm trên đã gây ra vụ trộm cắp.

Qua đấu tranh, ổ nhóm này khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 1-2024, Lê Văn Lưu đã rủ Trần Văn Thành mang theo kìm cắt cáp đi xuống thị trấn Tân Phong tìm mặt bằng các dự án dân cư để cắt trộm dây cáp điện ngầm.

Khi đến mặt bằng Tân Đoài có ít người qua lại, xung quanh mới có 1 gia đình ở nên cả hai đã chờ đến tối để ra tay.

Trộm cắp được được, chúng đã liên hệ bán cho Trịnh Thị Thủy là chủ cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thị trấn Tân Phong với giá 165.000 đồng/1 kg.

Chỉ tính từ ngày 4-1 đến 6-2, Lưu và Thành đã trộm và bán cho Trịnh Thị Thủy 16 lần với tổng số tiền nhận được là 751 triệu đồng (tương đương với 4,552 tấn đồng).

Tiếp đó, từ ngày 27-7 đến 16-8, nhóm này tìm tới mặt bằng ở xã Quảng Bình (Quảng Xương) thực hiện việc cắt trộm dây cáp ngầm và bán cho Trịnh Thị Thủy 15 lần với tổng số tiền nhận được là 484 triệu đồng (tương đương với 2,547 tấn đồng).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 người trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)