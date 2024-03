Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị một nhóm 3-4 nữ sinh khác đánh hội đồng ở một bãi đất trống.

Mặc cho nạn nhân không phản kháng, không cãi lại, song nhóm 3-4 nữ sinh khác vừa chửi bới vừa lao vào đánh tới tấp. Vừa dùng tay, kéo tóc, lột áo khoác, nhóm nữ sinh còn dùng chân đạp nhiều cái vào vùng đầu và người của nạn nhân một cách thương tâm.

Đáng nói, có khoảng 10 em học sinh nam và nữ khác đứng xung quanh khu vực này song không ai ngăn cản. Thậm chí một số dùng những từ ngữ kích động, cổ vũ cho hành vi bạo lực trên.

Qua xác minh của P.V, nạn nhân trong đoạn clip được xác định là em T.H, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang). Theo thông tin ban đầu, em H. có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với một số bạn cùng khối lớp 9 trong trường. 2 bên có nhắn tin qua lại trên Facebook.

Sau giờ học buổi sáng ngày 12-3, nhóm nữ sinh có mâu thuẫn trước đó đã hẹn em H. ở bãi đất trống ở khu vực Nghĩa trang thôn Linh Nham (xã Đăk Djrăng) để giải quyết. Tại đây, nhóm này đã hành hung em H. như những gì xảy ra trong đoạn clip trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Lê Trung Hoàng-anh trai của em H. bức xúc: “Thấy em đi học về bị như vậy, gia đình tôi rất đau lòng và bức xúc. Gia đình đã đưa em đi bệnh viện thì các bác sĩ xác định em bị tổn thương vùng đầu, mẻ răng, trầy xước ngoài da và bầm tím. Em rất hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng tâm lý nặng nề và đã phải nghỉ học 1 tuần. Gia đình tôi rất mong nhà trường có biện pháp xử lý triệt để tình trạng bạo lực học đường này”.

Trao đổi với P.V, ông Phan Tân Quang cho hay: Sau khi nắm thông tin về sự việc, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Đăk Djrăng mời các em có liên quan lên làm việc. Qua đó xác định vụ việc nảy sinh từ mâu thuẫn trên mạng xã hội dẫn đến việc em H. bị 2 nữ sinh cùng lớp 9C và 1 nữ sinh lớp 9A đánh. Đồng thời có nhiều em học sinh đứng xung quanh xem và dùng điện thoại quay lại.

“Nhà trường đã mời gia đình các em đến để làm việc, đề nghị phối hợp trong việc giáo dục, răn đe. Với em H., ngay sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã thăm hỏi, động viên, giúp em ổn định tâm lý để sớm trở lại trường học. Trường cũng sẽ tiến hành kiểm điểm, giáo dục với những em có mặt nơi vụ việc xảy ra song không có động thái ngăn cản hoặc báo tin cho người lớn để cùng ngăn chặn”-ông Quang nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quang, đầu năm học, lực lượng Công an cũng đã tổ chức các chương trình tuyên truyền về an ninh học đường, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…song do mâu thuẫn bột phát nên xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.