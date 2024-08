Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1971, ngụ khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 20-5-2015, bà T.T.M (ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An) có ký Hợp đồng dịch vụ với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần đất có diện tích 200m2 mà bà T.T.M đã mua trước đó.

Trong quá trình giao dịch, bà Dung hứa hẹn, kéo dài thời gian, đồng thời đưa thông tin gian dối, dựng lên các mối quan hệ và nhiều lần yêu cầu bà T.T.M chuyển số tiền trên 8 tỉ đồng nhằm mục đích chiếm đoạt.

Theo Thanh Thảo (NLĐO)