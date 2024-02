Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Prông vừa hoàn tất cáo trạng để truy tố ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị xét xử bị can Rơ Mah Pil (SN1986, trú làng Tu, xã Ia Lâu) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Theo cáo trạng, mặc dù biết Rơ Mah Tinh (SN 2006) không có giấy phép lái xe theo quy định và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy trên 50 cm³ nhưng bà Pil vẫn giao xe cho con trai của mình sử dụng, đi lại hàng ngày.

Nghiêm trọng hơn là biết con trai đã sử dụng rượu bia và không đội mũ bảo hiểm nhưng bà Pil không ngăn cản dẫn đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong. Theo kết quả điều tra xác định: Năm 2021, bà Rơ Mah Pil mua xe máy BKS 81B2-636.82 có dung tích xi lanh 109 cm3 rồi giao cho Rơ Mah Tinh sử dụng, đi lại hàng ngày. Vào khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 25-10-2023, Tinh điều khiển xe máy trên chở Niang Kéo và Siu Ngư (SN 2005, cùng trú làng Tu) lưu thông theo hướng từ xã Ia Lâu đi xã la Ga. Khi đến đoạn đường liên xã thuộc Km 10+90km (thôn Pắc Bó, xã la Lâu) do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã tông vào xe máy BKS 81B2-199.06 do anh Rơ Mah Tuyên (SN 2001, trú làng Tu) điều khiển đi ngược chiều.

Hậu quả làm Tinh, Kéo và anh Tuyên chết tại chỗ, Siu Ngư tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng được xác định là người điều khiển phương tiện do không chủ ý quan sát, không làm chủ tốc độ; điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn; chở người quá quy định.

Tương tự, vào tháng 8-2023, Công an huyện Đak Đoa cũng hoàn tất kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố đối với ông Lê Văn Thơm (57 tuổi, trú xã An Phú, TP. Pleiku) vì giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết luận điều tra, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 28-3-2023, em H.Đ.N. (SN 2007, học sinh lớp 10, trú tại thị trấn Đak Đoa) điều khiển xe máy BKS 81AA-058.66 lưu thông theo hướng từ quốc lộ 19 đến xã Hneng (huyện Đak Đoa). Khi đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo-Trần Phú (thuộc thôn 3, thị trấn Đak Đoa), xe máy của em N. va chạm với xe máy BKS 81AA-184.88 do em L.N.H. (SN 2007, cũng là học sinh lớp 10, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước đang chuyển hướng rẽ trái vào đường Trần Phú. Hậu quả, em N. bị thương nặng. Dù được đưa đến cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đến 12 giờ cùng ngày, em N. đã tử vong. Trong vụ TNGT nghiêm trọng này, cả hai học sinh điều khiển phương tiện đều chưa đủ 16 tuổi.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng cho học sinh, thanh-thiếu niên trên địa bàn, cuối tháng 1-2024, Hội Luật gia huyện Kbang phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát, Công an huyện, Huyện Đoàn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Chi nhánh An Khê) và Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Cáo trạng đưa ra tại phiên tòa giả định là xét xử 2 bị cáo: L.V.L có hành vi điều khiển xe máy tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, uống rượu bia, điều khiển xe máy gây TNGT làm chết người và bị cáo L.V.T phạm tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tại phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo L.V.T mức án 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo ông Phan Anh Khoa-Phó Trưởng phòng Tư Pháp, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Kbang: Phiên tòa giả định với nội dung, sự việc cụ thể được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa trực quan, sinh động giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết, nhận thức được những hành động có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Quan trọng hơn, đây cũng là bài học cảnh báo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; đồng thời không nuông chiều, mua xe phân khối lớn cho con khi các em còn chưa nhận thức đầy đủ các kỹ năng về đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ tịch Hội Luật gia huyện Kbang nhấn mạnh: Để hạn chế tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ngoài sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của các cấp, ngành và nhà trường thì vai trò của gia đình là hết sức quan trọng. Các bậc phụ huynh cần cân nhắc khi mua xe, giao xe cho con. Việc quan tâm giáo dục của phụ huynh sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của chính con em mình và cả những người tham gia giao thông.

Để thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới", Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Trương Hải Long đã đề nghị Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ có liên quan đến lứa tuổi học sinh. Trong đó, xử lý nghiêm chủ xe khi để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện gây TNGT đặc biệt nghiêm trọng nhằm tuyên truyền, phòng ngừa chung.