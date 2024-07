Nhập cảnh vào nhiều quốc gia chỉ với mục đích… vẽ bậy đường phố

Trevor (quốc tịch New Zealand) nhập cảnh vào nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam chỉ với mục đích vẽ bậy trên đường phố để đăng tải trên nền tảng mạng xã hội…

Ngày 27/7, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Tardieu Kerrigan Marcus Trevor (SN 2000, quốc tịch New Zealand) và Extrammiana Pablo (SN 1998, quốc tịch Pháp) về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”. Ngoài ra, Công an quận 1 đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, trục xuất cả 2 người này khỏi Việt Nam.

Trước đó, khuya 22/7, trên đường tuần tra Công an quận 1 phát hiện, tại căn nhà số 13-15, Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Trevor có hành vi phun sơn, vẽ bậy lên cửa cuốn. Pablo đứng cảnh giới gần đó.

Trong hành lý của cả 2 người này, Công an quận 1 thu giữ 23 bình phun sơn các loại, nhiều màu nên đưa cả 2 về trụ sở làm rõ. Qua đó, cả 2 lưu trú trong 2 khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình và Sương Nguyệt Ánh và đều không đăng ký khai báo lưu trú theo quy định.

Qua quá trình làm việc được biết từ tháng 5/2023 đến nay, Trevor đã nhập cảnh vào Việt Nam 6 lần. Trong thời gian lưu trú ở TP Hồ Chí Minh, Trevor đã thực hiện hàng loạt bức vẽ theo dạng graffiti tại nhiều địa điểm khác nhau như công viên, cửa cuốn nhà dân hoặc các hàng rào mái tôn ở các bãi đất trống. Sau khi vẽ bậy, bôi bẩn nơi công cộng, Trevor sẽ chụp ảnh và đăng tải trên nền tảng mạng xã hội (instagram).

Vì cùng sở thích nên thông qua mạng xã hội, Trevor quen với Pablo. Chiều tối 22/7, hai người người hẹn gặp nhau tại quán bia trên đường Phó Đức Chính để vẽ bậy thì bị phát hiện. Kiểm tra tài khoản instagram của Trevor, Công an quận 1 phát hiện tài khoản hơn 2.000 người theo dõi này đăng tải hình ảnh Trevor vẽ bậy trên đường phố ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính, Công an quận 1 đã đưa 2 người nước ngoài này đến vị trí vẽ bậy để khắc phục hậu quả bằng cách xóa hết các hình mình đã vẽ.

Hành vi bôi bẩn đường phố, nơi công cộng của 2 người nước ngoài này đáng lên án không chỉ bởi không tuân thủ pháp luật nước sở tại mà còn gây ra hiệu ứng lan truyền tác động xấu đến nhiều người, trong đó có nhiều bạn trẻ học theo kiểu vẽ dạng graffiti, vẽ bậy bôi bẩn công trình, nhà dân, nơi công cộng, tạo hình ảnh nhếch nhác, phản cảm, mất mỹ quan thành phố.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố và các quận huyện đã bị những đối tượng thích vẽ loại hình dạng graffiti này bôi bẩn tạo hình ảnh không đẹp trong mắt du khách nước ngoài và người dân thành phố.

Công an quận 1 khuyến cáo người dân, khi phát hiện những đối tượng vẽ bậy nên quay phim, chụp hình lại và báo với cơ quan Công an để kịp thời xử lý.