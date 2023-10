Nhân rộng mô hình liên thế hệ

(GLO)-Chiều 27-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông năm 2023. Hội thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công an tỉnh tổ chức.