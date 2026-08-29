Nhận hối lộ gần 3.000 tỷ đồng, cựu Bí thư Hồ Bắc lĩnh án tử hình

(GLO)- Ngày 28-8, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm đối với ông Tưởng Siêu Lương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc, về tội nhận hối lộ hơn 746 triệu nhân dân tệ (khoảng 2.892 tỷ đồng).

Theo phán quyết, ông Tưởng Siêu Lương bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Sau thời gian 2 năm hoãn thi hành án tử hình, hình phạt sẽ được chuyển thành tù chung thân. Tuy nhiên, ông phải chấp hành án tù suốt đời, không được giảm án hoặc hưởng chế độ tha tù trước thời hạn.

Các khoản tiền, tài sản và lợi ích bất hợp pháp đã được thu hồi sẽ được nộp ngân sách nhà nước; phần còn thiếu tiếp tục được truy thu.

Ông Tưởng Siêu Lương thời làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc năm 2012 Ảnh: AFP

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 1995 - 2025, ông Tưởng đã lợi dụng vị trí và quyền hạn được giao tại nhiều cơ quan, đơn vị để giúp các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, phê duyệt khoản vay, nhận thầu công trình và thăng tiến, bổ nhiệm cán bộ. Đổi lại, ông nhận các khoản tiền và tài sản có tổng trị giá hơn 746 triệu nhân dân tệ.

Trong thời gian công tác, ông Tưởng từng giữ nhiều chức vụ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và bộ máy chính quyền địa phương.

Ông Tưởng Siêu Lương bị điều tra từ tháng 2-2025. Đến tháng 10 cùng năm, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách chức. Tháng 3-2026, ông bị truy tố về tội nhận hối lộ. Tại phiên tòa xét xử được mở ngày 28-5, ông thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn. Ông Tưởng từng bị miễn nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc vào tháng 2-2020, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh này. Năm 2021, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 14 và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn của cơ quan lập pháp Trung Quốc.

Ông từng làm Chủ tịch Ngân hàng Giao thông Trung Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Cát Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc.

Tòa án Nam Kinh cho rằng: Số tiền ông Tưởng Siêu Lương nhận hối lộ đặc biệt lớn, đồng thời hành vi phạm tội gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Với tính chất và mức độ vi phạm, ông thuộc trường hợp phải chịu hình phạt cao nhất.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ. Sau khi bị bắt, ông Tưởng thành khẩn khai báo, chủ động cung cấp phần lớn những hành vi nhận hối lộ mà cơ quan điều tra chưa phát hiện.

Ông cũng tố giác hành vi phạm tội nghiêm trọng của người khác và nội dung này được xác minh là đúng.

Ngoài ra, ông nhận tội, thể hiện sự ăn năn và tích cực khắc phục hậu quả; phần lợi ích thực tế mà ông thu được đã được thu hồi. Vụ án cũng có tình tiết phạm tội chưa hoàn thành.