Tin liên quan Ông Lý Thượng Phúc mất chức Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) ở thủ đô Bắc Kinh.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, sau những nỗ lực chống tham nhũng bền bỉ trong 10 năm qua, cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc đã đạt được những thắng lợi lớn, song tình hình vẫn "nghiêm trọng và phức tạp".

Theo tổng kết của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, năm 2023, trong số hơn 40 cán bộ trung ương quản lý bị điều tra, có hơn 30 cán bộ bị xử lý kỷ luật.

Cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc gửi đi thông điệp, cuộc chiến chống tham nhũng không ngừng nghỉ và không có khái niệm "hạ cánh mềm" với cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu.

Số vụ điều tra cấp cao trong năm 2023 đã tăng 40% so với năm trước đó. Hầu hết các đối tượng "quan chức" bị điều tra từ cấp thứ trưởng trở lên do trung ương quản lý. 27 trong số hơn 40 cán bộ do trung ương quản lý bị điều tra đã nghỉ hưu.

Ông Tập nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng phải quyết liệt hơn nữa để làm thay đổi tình hình và đạt mục tiêu đề ra. Các chuyên gia cho rằng hiện không có khái niệm "hạ cánh mềm", bởi nhiều cán bộ nghỉ hưu bị đưa ra xét xử là sai phạm nhiều năm trước, có vụ việc từ 10 - 20 năm trước. Cán bộ do Trung ương quản lý, tức từ cấp thứ trưởng hoặc tương đương trở lên, chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.