Dấu ấn Giải Vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2025

(GLO)- Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã kết thúc thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp với các đoàn vận động viên và khán giả.

Lễ bế mạc và trao huy chương diễn ra vào trưa 14-11 cho các đoàn vận động viên đã đánh dấu một mùa giải nhiều cảm xúc và dấu ấn chuyên môn.

Hấp dẫn các trận chung kết

Trong suốt những ngày diễn ra giải, các trận tranh tài đều thể hiện chất lượng chuyên môn cao. Các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết liệt, cống hiến nhiều pha ra đòn đẹp mắt cùng những màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính.

Đáng chú ý là trận chung kết đối kháng nữ hạng cân 54kg, lứa tuổi 15-17 giữa vận động viên Hồ Thị Lê Lan-đội tuyển Pencak Silat tỉnh Thanh Hóa và vận động viên Nguyễn Ngọc Cầm-đội tuyển Pencak Silat tỉnh Tuyên Quang 1. Ngay từ những phút đầu, khán giả đã được chứng kiến màn ghi điểm liên tục và đầy hấp dẫn. Với sự vượt trội bằng các đòn đá chuẩn xác cùng những pha quét ngã đối phương hợp lệ, vận động viên Hồ Thị Lê Lan đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng.

Trận chung kết nội dung đối kháng giữa vận động viên Hồ Thị Lê Lan (giáp xanh) và vận động viên Nguyễn Ngọc Cầm. Thực hiện: R'Ô HOK

Chia sẻ sau chiến thắng, vận động viên Hồ Thị Lê Lan cho biết: "Trước giải đấu, em tập luyện với cường độ cao, tập trung cả kỹ thuật và thể lực, quyết tâm giành huy chương vàng. Đối thủ thi đấu rất ngang ngửa, nhưng em đã giữ được sự tự tin. Cuối cùng, những cố gắng đã được đền đáp".

Các phần thi biểu diễn quyền (Senni) trong trận chung kết để lại nhiều ấn tượng và thể hiện rõ nét tinh thần Pencak Silat. Ảnh: R'Ô HOK

Không chỉ nội dung đối kháng, các phần thi biểu diễn quyền (Senni) trong trận chung kết cũng để lại nhiều ấn tượng. Những bài quyền được thể hiện uyển chuyển, chính xác, kết hợp hài hòa với âm nhạc, thể hiện rõ nét tinh thần Pencak Silat.

Vận động viên Nguyễn Thị Hà My-đội tuyển Pencak Silat TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: Bước vào giải đấu năm nay, em đặt mục tiêu giành tấm huy chương vàng ở nội dung Senni. Em đã thi đấu hết mình và giành được 1 huy chương bạc nội dung Senni Solo và 1 huy chương đồng nội dung Senni Tunggal. Ở trận chung kết, em có chút tiếc nuối khi chưa thể giành chiến thắng.

Kết thúc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2025, Ban tổ chức trao 59 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở tất cả nội dung thi đấu. Ở nhóm 15-17 tuổi, đoàn tỉnh Sơn La giành nhất toàn đoàn; giải nhì toàn đoàn thuộc về tỉnh Quảng Ninh và giải ba thuộc về đơn vị Bộ Công an 1. Ở nhóm 18-45 tuổi, đoàn tỉnh Thanh Hóa nhất toàn đoàn; giải nhì toàn đoàn thuộc về TP. Hồ Chí Minh 1 và giải ba thuộc về đơn vị Quân đội 1.

Giao lưu, học hỏi và quảng bá hình ảnh Gia Lai

Giải diễn ra từ ngày 4 đến 15-11, do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Hơn 300 vận động viên đến từ 23 đơn vị, địa phương trên toàn quốc tranh tài ở 59 bộ huy chương.

Các vận động viên nam và nữ đã thi đấu ở 2 nội dung chính: Tanding (đối kháng) và Senni (biểu diễn quyền). Ở nội dung Tanding, các vận động viên thi đấu đối kháng cá nhân theo thể thức loại trực tiếp, chia thành 2 nhóm tuổi: 15-17 và 18-45.

Ở lứa tuổi 15-17, nam thi đấu các hạng cân từ 39kg đến 84kg, nữ từ 39kg đến trên 78kg. Ở lứa tuổi 18-45, nam thi đấu từ dưới 45kg đến trên 110kg, nữ từ dưới 45kg đến trên 85kg. Riêng nội dung Senni, các vận động viên đã tranh tài ở các bài biểu diễn: Tunggal, Ganda, Regu và Solo.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị thi đấu xuất sắc ở nhóm tuổi 18-45 tuổi. Ảnh: R'Ô HOK

Vận động viên Lê Hoàng Việt-đội tuyển Pencak Silat tỉnh Gia Lai, bày tỏ: Em thi đấu nội dung đối kháng hạng cân 42kg, lứa tuổi 15-17. Đây là lần đầu tiên em tham dự giải Pencak Silat quốc gia và đạt được huy chương đồng. Em cảm thấy rất bổ ích khi được thi đấu, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ các vận động viên trên khắp cả nước. Em sẽ tiếp tục rèn luyện để đạt thành tích cao hơn ở những giải đấu tiếp theo.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên thi đấu nội dung đối kháng nữ hạng cân 75kg lứa tuổi 18-45. Ảnh: R'Ô HOK

Năm nay, công tác tổ chức giải đấu được các đơn vị, đoàn tham gia đánh giá cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu và nơi ăn nghỉ được chuẩn bị chu đáo. Điều này góp phần quan trọng tạo nên sự thành công chung của giải.

Ngoài thi đấu, trong những ngày diễn ra giải, các đơn vị, đoàn vận động viên cũng có cơ hội trải nghiệm văn hoá, ẩm thực và tham quan những địa danh nổi tiếng tại Gia Lai, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất cao nguyên Gia Lai thân thiện, hiếu khách.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì và ba cho các vận động viên thi đấu nội dung đối kháng nam hạng cân 110kg nam lứa tuổi 18-45. Ảnh: R'Ô HOK

Anh Nguyễn Xuân Hùng-Huấn luyện viên đội tuyển Pencak Silat tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: Tham dự giải này, đoàn có 17 vận động viên, 3 huấn luyện viên và giành kết quả chung cuộc 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao, một số đoàn đều có sự góp mặt của những vận động viên đội tuyển quốc gia, góp phần làm cho giải đấu thêm hấp dẫn và kịch tính.

“Đơn vị chủ nhà tổ chức rất tốt từ cơ sở vật chất, nơi ăn ở cho các đoàn. Trong thời gian diễn ra giải, chúng tôi được đơn vị đăng cai tạo điều kiện, hỗ trợ đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Gia Lai, đồng thời thưởng thức ẩm thực Gia Lai rất ngon và tuyệt vời. Con người nơi đây thân thiện, thời tiết mát mẻ, khí hậu trong lành”-anh Hùng bày tỏ.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị thi đấu xuất sắc ở nhóm tuổi 15-17. Ảnh: R'Ô HOK

Còn bà Trịnh Thị Nga-Trưởng đoàn đội tuyển Pencak Silat tỉnh Thanh Hóa thì cho biết: Ở giải lần này, tinh thần thi đấu và thể lực của các đội đều rất tốt. Đơn vị đăng cai đã tổ chức rất chỉn chu, đúng quy định của giải đấu và đảm bảo an toàn.