Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia 2025 hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia 2025, Ban tổ chức cùng các đơn vị, đoàn tham dự giải đã quyên góp được 18,7 triệu đồng, hỗ trợ người dân Gia Lai bị thiệt hại do bão, lũ.

Các đơn vị, đoàn tham dự giải quyên góp, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: R'Ô HOK

Chiều 12-11, Ban tổ chức Giải vô địch Pencak Silat quốc gia 2025 cùng các đơn vị, đoàn tham dự, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đã quyên góp được 18,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13.

Vận động viên đơn vị Quân đội thi đấu nội dung Senni (biểu diễn quyền) tại giải. Ảnh: R'Ô HOK

Được biết, Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 15-11, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai). Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Có hơn 300 vận động viên đến từ 23 đơn vị, địa phương trên toàn quốc tham gia tranh tài 59 bộ huy chương.

Các vận động viên thi đấu 2 nội dung: Tanding (đối kháng) và Senni (biểu diễn quyền). Ở nội dung Tanding, các vận động viên thi đấu đối kháng cá nhân theo thể thức loại trực tiếp, chia thành 2 nhóm tuổi: 15-17 và 18-45.

Ở nội dung Senni, các vận động viên tranh tài ở các bài biểu diễn: Tunggal, Ganda, Regu và Solo.