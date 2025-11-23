80 học sinh trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 22-11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và CNCH cho 80 em học sinh Trường Mầm non Cỏ Ba Lá (phường Diên Hồng).

Các em học sinh tham gia hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và CNCH. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, các cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã truyền đạt kiến thức, kỹ năng về thoát nạn, thoát hiểm trong điều kiện cháy; quy trình, kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy xảy ra và phòng cháy thiết bị điện; trình chiếu video, hình ảnh các vụ cháy gây thiệt hại lớn; hướng dẫn kỹ năng xử lý khi rò rỉ khí gas.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giới thiệu, thuyết minh các phương tiện chữa cháy và phương tiện cứu nạn, cứu hộ trên xe chữa cháy, xe CNCH; hướng dẫn, thực hành một số đội hình chữa cháy cơ bản; đội hình sử dụng thiết bị banh cắt thuỷ lực; hướng dẫn, thực hành thoát hiểm trong điều kiện cháy, môi trường nhiều khói khí độc; các động tác di chuyển người bị nạn (cõng, vác, dìu, bế).

Học sinh trải nghiệm làm lính cứu hỏa. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với đó, các em học sinh được hướng dẫn, trải nghiệm, thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định (bình gas, khay xăng), thực hành trải nghiệm đội hình cầu dây nghiêng, dây hạ chạm, hướng dẫn các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu...