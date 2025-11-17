Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri xã Chư Sê

MỸ ĐỨC
(GLO)- Sáng 17-11, tại xã Chư Sê, các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Anh Sang-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê; Rcõm Việt-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Chư Sê.

Đây là hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XII và HĐND xã Chư Sê khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

dai-bieu-hdnd-3750.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND xã Chư Sê đã thông báo kết quả các kỳ họp mới đây và dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XII, HĐND xã Chư Sê khóa I.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào các nội dung: Đề nghị nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp; xây dựng mương thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng; hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân làng Koái làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

cu-tri-kien-nghi.jpg
Cử tri xã Chư Sê nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Mỹ Đức

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Văn Đương-Phó Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo các phòng, ban của xã đã phản hồi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị UBND xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để có giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, nêu kiến nghị để các cấp, các ngành, nhất là chính quyền cấp xã giải quyết kịp thời, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

