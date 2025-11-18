Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Quang Nhân. Ảnh: Bảo Hân

​Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Quang Nhân.

Trong suốt 30 năm vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở cương vị, hoàn cảnh nào, đồng chí Lê Quang Nhân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định với lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đình Đức

Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, lực lượng Công an nhân dân giao phó, đồng chí luôn thể hiện vai trò là hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo thống nhất ý chí và hành động, tham mưu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên lĩnh vực, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng phát triển của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc mừng Thiếu tướng Lê Quang Nhân vinh dự được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng trao tặng; mong đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng, cống hiến trí tuệ, đóng góp những kinh nghiệm quý báu, những ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đồng chí Lê Quang Nhân bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và niềm tin tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân

​ Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và niềm tin tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy phẩm chất của người đảng viên, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đoàn kết thống nhất, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh; ra sức thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

Cùng với đó là luôn rèn luyện, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của ngành, là tấm gương sáng để giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của lực lượng Công an nhân dân.