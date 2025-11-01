Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

8.922 lượt người thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kbang lần thứ I

HỒNG HẠNH
(GLO)- Chiều 31-10, Đảng ủy xã Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kbang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030” bằng hình thức trắc nghiệm qua mạng Internet.

Cuộc thi có 2 kỳ, diễn ra từ 29-9 đến 25-10. Mỗi kỳ có 31 câu hỏi, gồm 30 câu hỏi liên quan đến nội dung tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kbang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 và 1 câu hỏi về dự đoán số lượt người tham gia dự thi.

trao-2-giai-nhat-cho-2-ca-nhan-tai-2-ky-thi.jpg
Ban Tổ chức trao giải nhất cho 2 cá nhân. Ảnh: Hồng Hạnh

Qua 2 kỳ thi đã có 8.922 lượt người tham gia dự thi. Đa số người dự thi đã nghiên cứu, tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến nội dung câu hỏi, nên tỷ lệ trả lời đúng các câu hỏi tương đối cao, từ 81% trở lên.

Ban tổ chức đã trao 20 giải cá nhân, gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích. 2 giải tập thể được trao cho thôn 6, thôn 10 vì có số lượng người tham gia và có cá nhân đạt giải nhiều nhất qua 2 kỳ thi.

Việc tổ chức, phát động cuộc thi được xem là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kbang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

