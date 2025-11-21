Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Rừng-biển kết nối

Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai 2025: Cơ hội trải nghiệm của người dân và du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025 chính thức khai mạc vào chiều 21-11 tại Bảo tàng Pleiku với rất nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm tôn vinh, phát huy giá trị di sản.

Chuỗi hoạt động của Ngày hội do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và kỷ niệm 20 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (25/11/2005-25/11/2025).

cong-chieng.jpg
Ngày hội là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh. Ảnh: Lam Nguyên

Trước đó, một số hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc diễn ra từ ngày 15-11 với các sự kiện như: Triển lãm Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1925-2025); khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Đất và người Gia Lai-Những sắc màu mới; tổ chức truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương cho biết: Từ ngày 21 đến 23-11, Ngày hội tiếp tục diễn ra với các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Cụ thể là trình diễn cồng chiêng; phục dựng lễ mừng chiến thắng của đồng bào Bahnar; chương trình Sắc màu văn hóa Gia Lai-Bảo tồn và phát triển; lễ hội đường phố; giao lưu nghệ thuật.

le-hoi.jpg
Lễ hội đường phố là một trong những nội dung hấp dẫn tại Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng với đó là các hoạt động trưng bày, quảng bá, phát triển du lịch như: trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa, văn học; giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng truyền thống các dân tộc thiểu số. Người dân, du khách có dịp tham quan, mua sắm tại các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và trải nghiệm cà phê đặc sản tỉnh Gia Lai; thưởng thức ẩm thực truyền thống địa phương với các món như: cơm lam, gà nướng, rượu cần, lá mì xào, cá suối nướng, nem, tré, bánh xèo tôm nhảy...

Trong khi đó, nhiều người yêu thích thể thao đã đăng ký tham gia Hội thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya diễn ra ngày 22-11; cùng các môn thể thao kết hợp trò chơi dân gian tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương thông tin thêm: “Để tổ chức Ngày hội, Sở đã phối hợp với các đơn vị huy động gần 700 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và trên các nền tảng mạng xã hội nhằm quảng bá sự kiện”.

Tham gia Ngày hội với nội dung phục dựng lễ mừng chiến thắng của đồng bào Bahnar và trình diễn cồng chiêng, lễ hội đường phố, 50 nghệ nhân làng Piơm (xã Đak Đoa) đã miệt mài tập luyện suốt 1 tháng qua. Anh Bưu, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đak Đoa, cho biết: Nắm bắt được tinh thần của Ngày hội, nhất là ý nghĩa của dịp kỷ niệm 20 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh, bà con đều nhiệt tình hưởng ứng. Ngoài tập luyện, dân làng còn chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục truyền thống, đạo cụ.

“Ai cũng mong muốn qua các ngày hội văn hóa như thế này, lớp trẻ hiểu rõ truyền thống dân tộc mình để sau này gìn giữ, bảo tồn bản sắc”, anh Bưu chia sẻ.

van-hoa.jpg
Ngày hội góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa và nhiều dân tộc khác đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Pleiku, đơn vị được giao phối hợp thực hiện nhiều nội dung tại Ngày hội, cho hay: Cùng với tôn vinh, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa, Bảo tàng còn giới thiệu, tôn vinh bản sắc các dân tộc trong cả nước nói chung thông qua các hoạt động như: hát múa dân ca dân tộc Chăm H’roi; trình diễn múa khèn, thổi sáo của người H’Mông; cồng chiêng của người Mường; hát then, đàn tính, nhảy sạp của người Tày, Nùng, Thái. Dịp này, người dân và du khách còn được thưởng thức dân ca bài chòi, hát bội, võ cổ truyền; xem trình diễn áo dài di sản; trình diễn múa rối của Nhà hát múa rối cố đô Huế.

Ông Tuấn nhấn mạnh: “Với chương trình được xây dựng theo hướng đổi mới, Ngày hội chú trọng tăng trải nghiệm của du khách đối với các loại hình văn hóa dân gian như in tranh Đông Hồ, nặn tò he, viết thư pháp, thưởng thức trà đạo, tham gia các trò chơi dân gian gồm đẩy gậy, đi cà kheo, ném còn, nhảy sạp, kéo co, pháo đất, ô ăn quan…”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Hành trang lữ hành

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Quảng trường Quy Nhơn là không gian lý tưởng để tổ chức các sự kiện sinh vật cảnh quy mô lớn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội xanh giữa lòng phố biển

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ ngày 14 đến 21-9, tại Quảng trường Quy Nhơn và Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) sẽ diễn ra Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025. Sự kiện quy tụ nhiều nhà vườn, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Rời quê hương lên Đak Sơmei lập nghiệp, những người con của vùng đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) mang theo ý chí vượt khó cùng tinh thần cần cù. Trên vùng đất rộng lớn, màu mỡ, họ dựng xây cuộc sống ngày càng sung túc, đóng góp tích cực vào sự đổi thay của quê hương mới.

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

Thời sự

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Văn hóa

(GLO)-Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ" năm 2025, tối 31-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống, nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa của tỉnh đến đông đảo người dân và du khách.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Ẩm thực

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Trên những cung đường của vùng đất Gia Lai, biết bao chuyện rừng, chuyện biển đã lắng thành trầm tích. Ai sẽ kể lại những câu chuyện ấy một cách hấp dẫn, say lòng người trên mỗi dặm hành trình nếu không phải là những hướng dẫn viên, thuyết minh viên.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

null