Tham dự ngày hội có Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Đào Lân Hưng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O cùng đại diện các thôn, làng trên địa bàn xã.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng; những kết quả đạt được trong 1 năm thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Ia O.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Ia O báo cáo kết quả 1 năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Theo đó, 11 tổ tự quản thôn, làng và tổ tự quản đường biên cột mốc xã Ia O phối hợp cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức 167 lượt tuần tra bảo vệ thôn, làng, đường biên, phát quang cột mốc với 668 lượt người tham gia; nhắc nhở, xử lý 23 vụ việc với 54 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, quy chế biên giới; cung cấp 71 thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND xã Ia O tặng giấy khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia" năm 2022. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho 11 tổ tự quản. Đồn Biên phòng Ia O tặng quà cho 3 học sinh là "Con nuôi Biên phòng" trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.