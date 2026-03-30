Ngày 30-3, giá hồ tiêu trong nước biến động trái chiều

(GLO)- Giá hồ tiêu trong nước hôm nay (30-3) duy trì ở mức cao, dao động khoảng 139.000-140.500 đồng/kg. So với ngày hôm qua, thị trường ghi nhận sự biến động trái chiều ở các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá hồ tiêu giảm nhẹ 500 đồng/kg, xuống mức 140.500 đồng/kg. Ngược lại, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu được thương lái thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, cùng tăng 500 đồng/kg.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cũng tăng thêm 500 đồng, đạt 139.500 đồng/kg.

Dù biến động trong ngày không quá lớn, song xét trong cả tuần qua, thị trường hồ tiêu nội địa vẫn ghi nhận mức tăng mạnh 4.000-4.500 đồng/kg so với tuần trước.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn, tiếp đến là hồ tiêu đen của Indonesia với 6.994 USD/tấn và hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 có giá 6.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động trong khoảng 6.300-6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Tương tự, giá hồ tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ổn định ở mức 9.274 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, hồ tiêu trắng lần lượt được báo giá ở mức 12.200 USD/tấn và 9.050 USD/tấn, không đổi so với hôm qua.