Giá hồ tiêu bật tăng 3.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang

(GLO)- Ngày 26-3, giá hồ tiêu bật tăng mạnh sau nhiều phiên đi ngang, với mức 2.000-3.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu trong nước hiện dao động trong khoảng 137.000-139.000 đồng/kg. Cà phê cũng đảo chiều tăng 500-600 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với 3.000 đồng/kg, đưa giá hồ tiêu tại 2 địa phương này lên mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 137.500 đồng/kg. Cùng mức tăng, hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai hiện lên giá 137.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, đà tăng trở lại của giá hồ tiêu trong nước chủ yếu xuất phát từ hoạt động thu mua mạnh hơn khi thị trường bước vào cao điểm thu hoạch. Bên cạnh đó, nguồn cung thực tế từ nông dân không quá dồi dào như kỳ vọng cũng góp phần hỗ trợ giá.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung vẫn giữ xu hướng ổn định trong phiên giao dịch gần nhất.

Đối với cà phê, sau khi tăng, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đạt mức 93.200-94.200 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê hôm nay tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 600 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 93.200 đồng/kg.