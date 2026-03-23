Ngày 23-3, giá cà phê tăng thêm 500-700 đồng/kg

Cụ thể, cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên giá 94.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Ảnh: M.T

Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 93.000 đồng/kg, sau khi tăng 700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Theo đó, trên sàn London, kỳ giao tháng 3-2026 đảo chiều giảm nhẹ 5 USD/tấn, đạt mức 3.778 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2026 tăng thêm 54 USD/tấn, lên mức 3.447 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 tăng mạnh 8,85 cent/lb, đạt mức 309,75 cent/lb; hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng nhẹ 3,0 cent/lb, đạt mức 276,0 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil cũng ghi nhận tăng đồng loạt. Kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 406,9 cent/lb, tăng mạnh 12,15 cent/lb; tháng 9-2026 ghi nhận tăng nhẹ 0,75 cent/lb, lên mức 353,95 cent/lb.