Ngày 23-3, giá cà phê tăng thêm 500-700 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (23-3) tăng nhẹ 500-700 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 93.000-94.000 đồng/kg.

Cụ thể, cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên giá 94.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay đạt mức 94.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 93.000 đồng/kg, sau khi tăng 700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Theo đó, trên sàn London, kỳ giao tháng 3-2026 đảo chiều giảm nhẹ 5 USD/tấn, đạt mức 3.778 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2026 tăng thêm 54 USD/tấn, lên mức 3.447 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 tăng mạnh 8,85 cent/lb, đạt mức 309,75 cent/lb; hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng nhẹ 3,0 cent/lb, đạt mức 276,0 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil cũng ghi nhận tăng đồng loạt. Kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 406,9 cent/lb, tăng mạnh 12,15 cent/lb; tháng 9-2026 ghi nhận tăng nhẹ 0,75 cent/lb, lên mức 353,95 cent/lb.

Dâu tằm mở sinh kế bền vững cho nông dân

Dâu tằm mở sinh kế bền vững cho nông dân

(GLO)- Nhờ hiệu quả kinh tế rõ rệt, mô hình trồng dâu nuôi tằm đang được nhiều nông dân khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lựa chọn thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả. Không chỉ giúp tăng thu nhập, nghề này còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng ở vùng nông thôn.

Giá điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vui nhưng vẫn lo mưa.

