Giá cà phê giảm nhẹ, tụt khỏi mốc 94.000 đồng/kg

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, về mức 93.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất với 92.600 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng có xu hướng giảm. Ở sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5-2026 giảm 27 USD/tấn, còn 3.637 USD/tấn; tháng 7-2026 cũng giảm 10 USD/tấn, đạt 3.558 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5-2026 giảm 2,75 US cent/pound, xuống còn 307 US cent/pound; tháng 7-2026 giảm 2,5 US cent/pound, xuống còn 299,85 US cent/pound.

Diễn biến giảm trên cả hai sàn giao dịch cho thấy, thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chung sau khi biến động mạnh. Hoạt động chốt lời của các quỹ cùng với những kỳ vọng liên quan đến nguồn cung toàn cầu là những yếu tố gây áp lực lên giá.

Nông dân tại quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu là Brazil đã hạn chế bán ra do lo ngại gián đoạn vận chuyển gia tăng, cùng với chi phí vận tải tăng cao liên quan đến xung đột với Iran.

Trong bối cảnh nguồn cung Robusta từ các quốc gia khác chưa tăng mạnh, cà phê Việt Nam đang chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, xu hướng này có thể thay đổi khi Brazil bước vào vụ thu hoạch mới từ khoảng tháng 5-2026, qua đó tạo thêm áp lực nguồn cung.