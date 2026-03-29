Giá hồ tiêu tăng đến 2.000 đồng/kg, lên mức 141.000 đồng/kg

(GLO)- Sau nhiều phiên đi ngang và điều chỉnh nhẹ, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 29-3 ghi nhận đà tăng trở lại với mức 1.500-2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên mức 138.500-141.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng là 2 địa phương dẫn đầu thị trường khi cùng ghi nhận mức tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lên mức 141.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cũng tăng 1.500 đồng/kg, lên 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 1.500 đồng/kg, đạt mức 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng tăng tại một số quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 11 USD/tấn, lên mức 6.994 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng nhẹ 14 USD/tấn, lên 9.274 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao 9.300 USD/tấn; giá tiêu trắng của nước này giữ mức 12.200 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu giữ trong khoảng 6.300-6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l; giá tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Theo các thương lái, nguyên nhân chính thúc đẩy giá tiêu tăng trở lại đến từ việc nông dân có xu hướng giữ hàng thay vì bán ra ồ ạt như trước. Sau cao điểm thu hoạch, lượng hàng trên thị trường không còn dồi dào; nhiều hộ trồng chỉ bán ra một phần để trang trải chi phí, phần còn lại tiếp tục được tích trữ với kỳ vọng giá cao hơn. Điều này khiến nguồn cung ngắn hạn bị siết lại, tạo điều kiện cho giá phục hồi.