Ngày 16-6, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

(GLO)- Giá dầu thế giới ngày 16-6 giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc chiến và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo đó, ghi nhận trên Oilprice, giá dầu Brent đứng ở mức 82,80 USD/thùng, giảm 5,19%, tương đương giảm 4,53 USD/thùng. Giá dầu WTI ở mức 80,28 USD/thùng, giảm 5,42%, tương đương giảm 4,60 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Ảnh: Internet

Việc giá dầu giảm hiện nay phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với nguồn cung trong tương lai. Tuy nhiên, quá trình khôi phục diễn ra chậm có thể khiến cán cân cung - cầu tiếp tục chịu áp lực trong năm 2026.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát tiến độ khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu của các nhà sản xuất Trung Đông, cũng như khả năng lưu thông hàng hải trong khu vực dần trở lại bình thường.

Theo ông Ole Hansen - chuyên gia phân tích tại Saxo Bank, giá dầu trong thời gian tới có thể duy trì trong khoảng 75-80 USD/thùng, đồng thời vẫn tồn tại những yếu tố có thể đẩy giá tăng thêm.