Ngành Y tế Gia Lai sát cánh cùng đồng bào vùng lũ phía Bắc

(GLO)- Sau hoàn lưu bão số 11 (Matmo), nhiều tỉnh miền Bắc đã hứng chịu đợt mưa lớn gây ra trận lũ lịch sử, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Trước tình hình đó, với tinh thần tương thân tương ái, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng hành động, kịp thời có mặt tại 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất là Thái Nguyên và Cao Bằng để chung tay khắc phục hậu quả, bảo đảm sức khỏe cho người dân vùng lũ.

Sáng 10-10, ngành Y tế Gia Lai xuất quân 2 đoàn cán bộ nhân viên y tế, do Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng phụ trách chỉ đạo chung, khẩn trương lên đường ra Bắc.

Chiều cùng ngày, đoàn đã có mặt tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng-những điểm nóng chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa bão. Thời gian hỗ trợ kéo dài đến ngày 17-10.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ túi thuốc, máy phun khử khuẩn, vật tư y tế thiết yếu cho ngành Y tế tỉnh Cao Bằng. Ảnh: ĐVCC

Đoàn mang theo 600 kg Chloramin B dạng bột (mỗi tỉnh 300 kg), máy phun khử khuẩn, 4.000 túi thuốc gia đình do Công ty CP Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định tài trợ, cùng nhiều vật tư y tế thiết yếu khác. Đây là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp các địa phương sớm ổn định công tác y tế sau thiên tai.

Tại tỉnh Thái Nguyên-nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa bão, ngay chiều 10.10, 31 cán bộ, y bác sĩ Gia Lai cùng 2 nhân viên y tế của Bệnh viện Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã được chia thành 3 tổ, “cắm chốt” tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh này để phối hợp xử lý môi trường.

Đoàn y tế tỉnh Gia Lai hỗ trợ khử khuẩn toàn diện, giúp Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên sớm khôi phục điều kiện an toàn để tiếp nhận bệnh nhân trở lại. Ảnh: ĐVCC

Ngày 11-10, đoàn chia thành 3 nhóm triển khai hoạt động tại các khu vực bị ngập sâu, ô nhiễm nặng ở phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ và khu vực Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Dưới sự điều phối của bác sĩ CKII Trần Kỳ Hậu-Giám đốc TTYT Quy Nhơn, đoàn đã khẩn trương thu gom rác thải, dọn bùn đất, phun hóa chất khử khuẩn trên diện tích hơn 50.000 m², trong đó riêng bệnh viện được xử lý toàn bộ khuôn viên gần 7.000 m².

Ngoài ra, các nhóm chuyên môn còn xử lý nhiều giếng nước sinh hoạt, hướng dẫn 152 hộ dân làm sạch và khử khuẩn nhà vệ sinh, đồng thời cấp phát hơn 550 túi thuốc và hóa chất khử khuẩn cho người dân và các trạm y tế.

Đoàn cũng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cộng đồng về vệ sinh cá nhân, xử lý môi trường sau ngập lụt, cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn sau thiên tai.

Nhân viên y tế tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên bị ngập sâu hơn 3 m, thiệt hại nặng về máy móc và thuốc men, đoàn công tác đã hỗ trợ khử khuẩn toàn diện, giúp bệnh viện sớm khôi phục điều kiện an toàn để tiếp nhận bệnh nhân trở lại.

Còn tại tỉnh Cao Bằng, ngày 11-10, 31 cán bộ, y bác sĩ do bác sĩ CKII Trần Thúc Khả-Giám đốc TTYT Phù Cát phụ trách, đã phối hợp với ngành Y tế tỉnh Cao Bằng triển khai hỗ trợ vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau bão tại các khu vực xã Thông Nông, Quảng Hòa và Trùng Khánh…

Các cán bộ y tế Gia Lai không ngại khó khăn, di chuyển vào những khu vực bị chia cắt, ngập sâu, phối hợp cùng lực lượng địa phương khử khuẩn môi trường, cung cấp hóa chất, hướng dẫn người dân bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Nhiều hộ dân đã được cấp thuốc, hướng dẫn xử lý nước và phòng ngừa các bệnh thường phát sinh sau mưa lũ như tiêu chảy, đau mắt, bệnh ngoài da và bệnh đường hô hấp.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết: Công tác phòng-chống dịch bệnh sau mưa lũ là nhiệm vụ cấp thiết. Ngay khi nước rút, nguy cơ ô nhiễm, thiếu nước sạch và bùng phát dịch bệnh luôn là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe người dân. Đoàn công tác đã chủ động phối hợp với y tế 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng để triển khai hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

“Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé của Gia Lai để cùng các địa phương bạn vượt qua khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và sinh hoạt bình thường”-ông Hùng chia sẻ.

Những kết quả bước đầu của đoàn công tác y tế Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ tại Thái Nguyên và Cao Bằng.

Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết giữa các địa phương trong ngành y tế, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Tương thân tương ái-Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.