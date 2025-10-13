Ngành Y tế Gia Lai sát cánh cùng đồng bào vùng lũ phía Bắc

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

MAI HOÀNG
(GLO)- Sau hoàn lưu bão số 11 (Matmo), nhiều tỉnh miền Bắc đã hứng chịu đợt mưa lớn gây ra trận lũ lịch sử, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Trước tình hình đó, với tinh thần tương thân tương ái, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng hành động, kịp thời có mặt tại 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất là Thái Nguyên và Cao Bằng để chung tay khắc phục hậu quả, bảo đảm sức khỏe cho người dân vùng lũ.

Sáng 10-10, ngành Y tế Gia Lai xuất quân 2 đoàn cán bộ nhân viên y tế, do Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng phụ trách chỉ đạo chung, khẩn trương lên đường ra Bắc.

Chiều cùng ngày, đoàn đã có mặt tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng-những điểm nóng chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa bão. Thời gian hỗ trợ kéo dài đến ngày 17-10.

giam-doc-so.jpg
Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ túi thuốc, máy phun khử khuẩn, vật tư y tế thiết yếu cho ngành Y tế tỉnh Cao Bằng. Ảnh: ĐVCC

Đoàn mang theo 600 kg Chloramin B dạng bột (mỗi tỉnh 300 kg), máy phun khử khuẩn, 4.000 túi thuốc gia đình do Công ty CP Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định tài trợ, cùng nhiều vật tư y tế thiết yếu khác. Đây là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp các địa phương sớm ổn định công tác y tế sau thiên tai.

Tại tỉnh Thái Nguyên-nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa bão, ngay chiều 10.10, 31 cán bộ, y bác sĩ Gia Lai cùng 2 nhân viên y tế của Bệnh viện Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã được chia thành 3 tổ, “cắm chốt” tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh này để phối hợp xử lý môi trường.

cuu-tro-y-te.jpg
Đoàn y tế tỉnh Gia Lai hỗ trợ khử khuẩn toàn diện, giúp Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên sớm khôi phục điều kiện an toàn để tiếp nhận bệnh nhân trở lại. Ảnh: ĐVCC

Ngày 11-10, đoàn chia thành 3 nhóm triển khai hoạt động tại các khu vực bị ngập sâu, ô nhiễm nặng ở phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ và khu vực Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Dưới sự điều phối của bác sĩ CKII Trần Kỳ Hậu-Giám đốc TTYT Quy Nhơn, đoàn đã khẩn trương thu gom rác thải, dọn bùn đất, phun hóa chất khử khuẩn trên diện tích hơn 50.000 m², trong đó riêng bệnh viện được xử lý toàn bộ khuôn viên gần 7.000 m².

Ngoài ra, các nhóm chuyên môn còn xử lý nhiều giếng nước sinh hoạt, hướng dẫn 152 hộ dân làm sạch và khử khuẩn nhà vệ sinh, đồng thời cấp phát hơn 550 túi thuốc và hóa chất khử khuẩn cho người dân và các trạm y tế.

Đoàn cũng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cộng đồng về vệ sinh cá nhân, xử lý môi trường sau ngập lụt, cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn sau thiên tai.

ho-tro-nguoi-dan.jpg
Nhân viên y tế tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên bị ngập sâu hơn 3 m, thiệt hại nặng về máy móc và thuốc men, đoàn công tác đã hỗ trợ khử khuẩn toàn diện, giúp bệnh viện sớm khôi phục điều kiện an toàn để tiếp nhận bệnh nhân trở lại.

Còn tại tỉnh Cao Bằng, ngày 11-10, 31 cán bộ, y bác sĩ do bác sĩ CKII Trần Thúc Khả-Giám đốc TTYT Phù Cát phụ trách, đã phối hợp với ngành Y tế tỉnh Cao Bằng triển khai hỗ trợ vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau bão tại các khu vực xã Thông Nông, Quảng Hòa và Trùng Khánh…

Các cán bộ y tế Gia Lai không ngại khó khăn, di chuyển vào những khu vực bị chia cắt, ngập sâu, phối hợp cùng lực lượng địa phương khử khuẩn môi trường, cung cấp hóa chất, hướng dẫn người dân bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Nhiều hộ dân đã được cấp thuốc, hướng dẫn xử lý nước và phòng ngừa các bệnh thường phát sinh sau mưa lũ như tiêu chảy, đau mắt, bệnh ngoài da và bệnh đường hô hấp.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết: Công tác phòng-chống dịch bệnh sau mưa lũ là nhiệm vụ cấp thiết. Ngay khi nước rút, nguy cơ ô nhiễm, thiếu nước sạch và bùng phát dịch bệnh luôn là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe người dân. Đoàn công tác đã chủ động phối hợp với y tế 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng để triển khai hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

“Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé của Gia Lai để cùng các địa phương bạn vượt qua khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và sinh hoạt bình thường”-ông Hùng chia sẻ.

Những kết quả bước đầu của đoàn công tác y tế Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ tại Thái Nguyên và Cao Bằng.

Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết giữa các địa phương trong ngành y tế, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Tương thân tương ái-Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

Xã hội

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

Đời sống

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

Xã hội

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Xã hội

(GLO)- Góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có hàng nghìn đôi tay ở nhiều vị trí với những trọng trách khác nhau. Trong số đó, có một ê-kíp đặc biệt lặng thầm chuẩn bị phía sau: những người làm công tác tiệc teabreak.

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Xã hội

(GLO)- Chiều 1-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, điều trị tại các cơ sở trên địa bàn các phường: Bình Định, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn.

Chương trình giao lưu “Tỏa sáng những điển hình tiên tiến”. Ảnh: An Phương

Tỏa sáng từ những điển hình tiên tiến

Đời sống

(GLO)- 4 gương mặt đại diện cho tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì cộng đồng cùng hội tụ trong chương trình giao lưu “Tỏa sáng những điển hình tiên tiến” do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức.

Trao tặng 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Trao 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Đời sống

(GLO)- Chiều 28-9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Chía và Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

Xã hội

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê nhà xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) để xây trường học, nuôi trẻ mồ côi, khó khăn và tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Người dân vùng "rốn lũ" thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) được chính quyền địa phương thực tập các phương án, kỹ năng cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: T.L

Gia Lai: Người dân vùng “rốn lũ” chủ động ứng phó với thiên tai

Đời sống

(GLO)- Hằng năm, mưa bão và ngập lụt thường xuyên đe dọa các xã vùng trũng phía Ðông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện, xây dựng chuồng trại kiên cố và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn. Ảnh: Hồng Thương

Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

Đời sống

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

