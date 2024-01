Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo một số công ty, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Hoan báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2023, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 34.360 tỷ đồng, đạt hơn 96% kế hoạch, tăng 7,18% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD tăng 3,03% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 587.199 ha, tăng 15.861 ha so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 7.100 ha cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn; hơn 48.400 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; khoảng 255.670 ha cây trồng sản xuất theo hướng tiêu chuẩn. Đến nay, toàn tỉnh được cấp 212 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 9.330 ha và 34 mã số cơ sở đóng gói. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,33%. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện và 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); năm 2023, dự kiến có 5/9 xã đạt chuẩn NTM; có 1/3 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 131 thôn, làng đạt chuẩn NTM (có 110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số); toàn tỉnh có 409 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh của 204 chủ thể.

Bên cạnh đó, ngành đã triển khai có hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030…

Năm 2024, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông-lâm, thuỷ sản đạt 36.484 tỷ đồng, tăng 6,18% so với năm 2023; tổng diện tích gieo trồng khoảng 587.193 ha; tổng đàn trâu trên 14.500 con, đàn bò 496.000 con, đàn heo 864.000 con; bảo vệ 100% diện tích rừng tự nhiên hiện có; trồng rừng 9.000 ha; khoán quản lý bảo vệ 145.000 ha rừng; khai thác rừng trồng 200.000 m3; tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,5%; có thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; phấn đấu 7 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 40 thôn, làng đăng ký đạt chuẩn theo tiêu chí mới...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND Dương Mah Tiệp đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp và PTNT trong năm qua. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành nông nghiệp đạt được vẫn chưa như kỳ vọng, vẫn còn những hạn chế như: cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa chuyển biến mạnh mẽ; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn ở mức cao là 231 vụ; các dự án trồng rừng triển khai chậm; xây dựng NTM không đạt kế hoạch đề ra; chế độ chính sách cho cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành nông nghiệp cần tập trung tăng cường quản lý về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp; tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về quản lý về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp. Tiếp tục tăng cường công tác dự báo về thị trường, giá cả định hướng sản xuất nông nghiệp cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; tham mưu ban hành chỉ thị về công tác phòng-chống dịch bệnh; xây dựng các địa phương an toàn dịch bệnh. Ngoài ra, ngành cũng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hợp lý cho hỗ trợ tiêm phòng dịch bệnh vật nuôi tại các địa phương; tăng cường công tác phòng-chống thiên tai, quản lý bảo vệ rừng, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, hỗ trợ công tác trồng rừng. Đề xuất xử lý các vấn đề người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp sản xuất nông nghiệp kết hợp giải quyết vấn đề sinh kế để trồng rừng, liên doanh, liên kết để trồng rừng, kêu gọi các dự án đầu tư trồng rừng gắn với vấn đề sinh kế; đo đạc cắm mốc quy hoạch 3 loại rừng để giao đất, giao rừng; tập trung hướng dẫn, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình OCOP; tiếp tục làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT để tham mưu xử lý vấn đề vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, triển khai thủy lợi Ia Thul; xử lý các diện tích cao su kém hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật…