Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực nội vụ

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Chiều 30-1, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Định

Năm 2025, Sở Nội vụ đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Công tác phối hợp giữa Sở với các sở, ngành, địa phương được tăng cường, bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả. Trong năm, Sở đã tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 135 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 238 đơn vị.

Cùng với đó, tỉnh đã hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính trên phạm vi toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực công chức, viên chức, Sở đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức; triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc được thực hiện kịp thời, đúng quy định với hơn 3.300 trường hợp, tổng kinh phí trên 3.193 tỷ đồng.

Công tác chính quyền địa phương, thanh niên, văn thư - lưu trữ tiếp tục được quan tâm; việc số hóa tài liệu, quản lý hồ sơ phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy được đẩy mạnh.

Công tác thi đua, khen thưởng và người có công được triển khai đúng quy định, kịp thời; đã giải quyết hơn 2.200 hồ sơ trợ cấp, tổ chức điều dưỡng cho trên 1.000 người có công.

Năm 2025, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho hơn 67.600 lao động; hơn 1.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Về công tác xây dựng Đảng, trong năm, Đảng bộ Sở Nội vụ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Định

Năm 2026, Sở Nội vụ xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hiệu quả các chính sách về lao động, việc làm, người có công; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực nội vụ.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể công chức, viên chức, người lao động của Sở đã đạt được trong năm 2025.

Đồng thời, Giám đốc Sở cũng đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực nội vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. ﻿Ảnh: Xuân Định

Nhân dịp này, 7 cá nhân thuộc Sở được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

