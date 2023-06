(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiên quyết xử lý tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải và tự ý cơi nới kích thước thành thùng. Nhờ đó, tình trạng vi phạm đã được kiềm chế.

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Võ Văn Minh Trí (SN 2001, trú tại tổ 1, phường An Tân); Cao Vĩ Điền (SN 2003, trú tại tổ 3, phường Ngô Mây) và Phan Thị Thu Hoài (SN 1992, trú tại tổ 5, phường An Phú, cùng thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.