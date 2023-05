Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

(GLO)- Sau hơn 1 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với an toàn giao thông” của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Hdreh (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ ở cộng đồng dân cư, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

Xã Ia Hdreh có hơn 5 km đường Trường Sơn Đông chạy qua với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông khá cao. Nhằm góp phần cùng các cấp, các ngành nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, năm 2022, Ban Chấp hành Hội LHPN xã Ia Hdreh đã xây dựng CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” gồm 30 thành viên, lực lượng nòng cốt là cán bộ Hội ở 4 thôn, buôn.

Theo bà Nay H’Djuk-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Hdreh, CLB được thành lập nhằm tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; hướng dẫn chị em phụ nữ xây dựng văn hóa giao thông, cam kết thực hiện an toàn giao thông thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Do vậy, ngoài việc phải gương mẫu đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, mỗi cán bộ, hội viên còn là tuyên truyền viên phổ biến kiến thức cho cộng đồng dân cư nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.

Nói về hiệu quả hoạt động của CLB, chị Rơ Ô H'Nhôc (buôn Hdreh) cho biết: Từ khi tham gia sinh hoạt CLB, chị mới nắm vững được những kiến thức về an toàn giao thông. “Bây giờ, tôi đã hiểu rõ thanh-thiếu niên ở độ tuổi nào thì được phép điều khiển xe máy; người điều khiển xe mô tô bắt buộc phải có giấy phép lái xe, không chạy quá tốc độ quy định. Những kiến thức tiếp nhận được khi tham gia CLB, tôi thường phổ biến cho người thân trong gia đình và người dân trong buôn để giúp họ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông”-chị HNhôc chia sẻ.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Chủ nhiệm CLB thường chọn cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, lấy ví dụ minh họa sát với thực tế cuộc sống nhằm giúp mọi người dễ tiếp thu và thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ. Hàng tháng, CLB duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ với tất cả thành viên tham gia.

Đặc biệt, cán bộ, hội viên phụ nữ còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các nội dung như: quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; hậu quả của việc uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm an toàn. Câu lạc bộ cũng tuyên truyền để hội viên và người dân nâng cao ý thức, kiên quyết không để con em chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không chạy quá tốc độ quy định…

Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Hdreh cho hay: Trước đây, trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm. Vì vậy, sau khi thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB đã quan tâm đến việc phổ biến các văn bản pháp luật cho thành viên và tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, tuyên truyền ở các thôn, làng. “Chúng tôi lồng ghép nội dung các văn bản liên quan với các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, sáng tạo cùng với những dẫn chứng cụ thể, từ đó, nhận thức của chị em và người dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông ngày càng được nâng cao”-bà Nay H’Djuk nhấn mạnh.

Sau hơn 1 năm hoạt động, nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên CLB, ý thức của người dân trên địa bàn xã được nâng lên, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngày một giảm dần.

Chị Nay H’Nghé (buôn Kơ Jing) tâm sự: “Qua việc tuyên truyền, tôi thấy các vụ tai nạn giao thông đã gây đau thương, mất mát cho bao gia đình; việc không chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông gây nguy hiểm cho bản thân cũng như những người xung quanh. Vì vậy, tôi và người dân trong buôn luôn chấp hành đúng các quy định pháp luật khi tham gia giao thông”.

Đánh giá về mô hình CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông”, ông Nay Tiếk-Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban An toàn giao thông xã Ia Hdreh-khẳng định: Mặc dù hoạt động chưa lâu nhưng CLB đã góp phần hạn chế số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã. Với sự đồng hành tuyên truyền, vận động của hội viên phụ nữ từ xã đến thôn, tình trạng uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn, nhất là trong thanh-thiếu niên. Đặc biệt, thời gian qua, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, chỉ có một số va chạm nhỏ.