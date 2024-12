Mang Yang: Tạm giữ đối tượng cướp tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng HYiu (SN 2008, trú tại làng HLang, xã Hnol, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng HYiu. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 15-12, Công an huyện Mang Yang tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.M. (trú thôn Hà Ra, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) về việc con gái của bà là cháu P.T.K.T. (SN 2013) đang học bài trong nhà thì bị 1 đối tượng lạ mặt cầm dao đe doạ, cướp 1 heo đất, bên trong có số tiền hơn 200.000 đồng để tại phòng ngủ của gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mang Yang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Mang Yang phối hợp Công an xã Hnol, huyện Đak Đoa bắt giữ đối tượng HYiu đang trên địa bàn xã Hnol.

Tại cơ quan Công an, đối tượng HYiu khai nhận, do không có việc làm ổn định, lười lao động nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Ngày 15-12, đối tượng đến thôn Hà Ra, xã Đak Djrăng, thấy cháu T. còn nhỏ, ở nhà một mình, xung quanh không có ai nên đã cầm dao đe doạ để cướp heo đất.