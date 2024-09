Nam thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng

Lãnh đạo xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết tối 22-9, một đối tượng đã xông vào một tiệm vàng ở thôn Xuân An, xã Thanh Khê dùng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm vàng để cướp tài sản nhưng đã bị bắt gọn ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 10 ngày 22-9, Nguyễn Xuân Duy (SN 2002, trú tại thôn 4, xã Thanh Hải, cùng huyện Thanh Hà) đi xe máy Honda Vison mang theo dao dọc giấy đến cửa hàng vàng do anh N.T.K. làm chủ, để cướp tài sản.

Khi vào cửa tiệm, Duy đeo khẩu trang và quan sát xung quanh, thấy bố con anh K. đang ở khu vực quầy bán vàng nên đã dùng dao đe dọa chủ tiệm để cướp tiền, vàng.

Trong lúc xô xát, đối tượng đã làm anh K. bị thương ở ngực, chảy nhiều máu. Hai bố con anh K. đã xô đẩy và tóm gọn đối tượng rồi báo Công an xã và Công an huyện Thanh Hà.

Ngay sau đó, Công an xã, Công an huyện Thanh Hà đã có mặt đưa đối tượng về Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Hà. Hiện tại Công an huyện đang thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, Nguyễn Xuân Duy là lao động tự do, nghiện ma túy nặng.

Theo Tr.Đức (NLĐO)