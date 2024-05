Hôm ngày 3/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, mở rộng điều tra vụ án mượn danh, mạo danh báo chí để cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

(GLO)- Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Đội Kiểm tra điều lệnh-Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân (CAND) tại nhiều đơn vị, Công an địa phương.