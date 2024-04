Thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Pơ vì khám phá nhanh vụ cướp tài sản

(GLO)- Chiều 8-4, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã tuyên dương, thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Pơ 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra ngày 20-3 tại thôn 4, xã An Thành.

Trước đó, ngày 25-3, Công an huyện Đak Pơ tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (46 tuổi, trú tại tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê) về việc: Vào khoảng 20 giờ ngày 20-3, trong lúc chị T.và con là V. (13 tuổi) đang ở nhà rẫy thuộc thôn 4, xã An Thành thì có một nhóm 6 nam thanh niên đi xe mô tô (không rõ BKS) đến lục soát đồ đạc trong nhà và dùng cây đánh hai mẹ con, sau đó dùng dao khống chế cướp 2 chiếc điện thoại di động (trị giá khoảng 6 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Chỉ 1 ngày sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đăk Pơ điều tra truy xét, xác định các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản gồm: Đinh Thiêng (17 tuổi), Đinh Văn Thăng (20 tuổi; cùng trú làng Brọch Siêu, xã An Trung, huyện Kông Chro); Đinh Run (18 tuổi), Đinh Lý (20 tuổi; cùng trú tại làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang); Đinh Thế (17 tuổi; trú làng Sơ Kliết, xã An Trung) và Đinh Ngoar (17 tuổi; trú làng Hơn, xã Ya Ma, huyện Kông Chro).

Tại buổi trao thưởng, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp biểu dương thành tích phá án nhanh của Công an huyện Đăk Pơ bởi đối tượng gây án đến từ các địa phương khác, thủ đoạn manh động, người bị hại sau nhiều ngày mới đến cơ quan Công an trình báo. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn đảm bảo an ninh trật tự; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.