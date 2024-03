Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Đak Pơ tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1978, trú tại tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê) về việc vào khoảng 20 giờ 00 phút ngày 20-3-2024, trong lúc chị T và con là N.X.V (SN 2011) đang ở nhà rẫy thuộc thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) thì có một nhóm khoảng 6 nam thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) đi xe mô tô (không rõ biển kiểm soát) đến nhà chị.

Sau đó, bọn chúng lục soát đồ đạc trong nhà, đánh cháu V, chị T và dùng dao khống chế chị T cướp 2 điện thoại di động (tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đak Pơ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng. Đến ngày 26-3, Công an huyện Đak Pơ đã xác định các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản và thi hành Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng gồm: Đinh Thiêng (SN 2007) và Đinh Văn Thăng (SN 2004, cùng trú tại làng Brọch Siêu, xã An Trung, huyện Kông Chro); Đinh Run (SN 2006) và Đinh Lý (SN 2004, cùng trú tại làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang); Đinh Thế (SN 2007, trú tại làng Sơ Kliết, xã An Trung) và Đinh Ngoar (SN 2004, trú tại làng Hơn, xã Ya Ma, huyện Kông Chro).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện huyện Đak Pơ các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.