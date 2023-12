Theo đó, vào thời điểm trên, ô tô BKS 81A-149.47 (hãng taxi Mai Linh) do anh Nguyễn Ngô Huy (SN 1970, trú tổ 7, phường An Tân, thị xã An Khê) điều khiển lưu thông theo hướng từ thị xã An Khê đi TP. Pleiku, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81E1-234.36 do Thuư (SN 2007) chở theo sau là Ngươi (SN 2006, cùng trú làng Kon Brung, xã Ayun, huyện Mang Yang) lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau đó, xe máy BKS 81E1-234.36 tông vào xe máy BKS 81B2-883.53 chạy phía trước cùng chiều do Nguôi (SN 2008) điều khiển chở theo sau là Uê (SN 2007, cùng trú làng Kon Brung, xã Ayun). Hậu quả, vụ tai nạn giao thông khiến Thuư chết khi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Ngươi, Nguôi, Uê bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Thuư điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định và không làm chủ tốc độ.