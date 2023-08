Mang Yang nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

Theo Ban An toàn giao thông huyện Mang Yang, 8 tháng năm 2023, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện đã phát hiện hơn 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 1.600 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức 54 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại 34 thôn, làng và 18 buổi tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường. Công an huyện còn phối hợp với Phòng Tư pháp cùng Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tuyên truyền pháp luật về giao thông tại 1 điểm nhóm tôn giáo và 4 thôn, làng trên địa bàn với 1.250 người tham gia.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra 10 vụ TNGT làm 10 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT tăng 2 vụ, tăng 5 người chết, giảm 4 người bị thương. Nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, đi không đúng phần đường quy định. Thời gian xảy ra TNGT chủ yếu là ban đêm. Địa bàn xảy ra TNGT chủ yếu là các khu dân cư dọc theo tuyến quốc lộ 19. Trong khi đó, việc nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 19 qua địa phận Mang Yang diễn ra ì ạch, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, gây mất an toàn giao thông. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có 5 vụ xảy ra trên tuyến đường này.

Để kiềm chế hiệu quả TNGT trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2023, các cấp chính quyền, đoàn thể cùng lực lượng Công an huyện đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật về giao thông đối với người dân, nhất là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền huyện Mang Yang tranh thủ sự giúp sức, ủng hộ của 60 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tại 12 xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động.

Ông Tril-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đê Ktu (thị trấn Kon Dơng) chia sẻ: “Chúng tôi thường vận động già làng, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền, vận động. Đối với những trường hợp thanh-thiếu niên càn quấy, cán bộ thôn đến tận nhà tuyên truyền cho gia đình, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Trường hợp nào không tiến bộ sẽ đưa ra kiểm điểm trước dân làng. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của bà con có những chuyển biến tích cực”.

Ngoài ra, Công an huyện Mang Yang cũng đã lập danh sách 30 thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông để quản lý. Đi đôi với công tác gọi hỏi răn đe, huyện cũng thành lập các tổ công tác bám sát cơ sở, kịp thời giáo dục, nâng cao nhận thức cho số thanh-thiếu niên cá biệt.

Trung tá Trần Công Sâm-Trưởng Công an xã Đak Djrăng-cho hay: “Chúng tôi đã thành lập tổ giáo dục cá biệt với lực lượng Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm nòng cốt. Tổ phối hợp cùng với già làng, trưởng thôn và người có uy tín xuống các gia đình có con em thường xuyên vi phạm để tuyên truyền, vận động chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Qua các buổi gặp gỡ, chuyện trò, nhiều thanh niên cá biệt đã nhận thức được hành vi sai trái và hứa tự khắc phục”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban An toàn giao thông huyện Mang Yang-cho biết: Để kéo giảm hiệu quả TNGT trong thời gian tới, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn, lực lượng Công an tích cực phối hợp với các đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông. Các tổ tuyên truyền ở xã đến tận nhà giải thích, tuyên truyền, vận động phụ huynh không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông, chưa có giấy phép lái xe, chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng.