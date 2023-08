Đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Từ ngày 17-8, Công an tỉnh Gia Lai ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện. Đây là đợt ra quân lần thứ 4 thực hiện các chuyên đề tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) từ đầu năm đến nay.

Thực hiện cùng lúc nhiều chuyên đề

Sau lễ ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát để nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Trung tá Lê Công Ngọc-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngay sau lễ ra quân, Đội đã chỉ đạo các tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến được giao phụ trách để kết hợp vừa tuyên truyền, vừa xử lý vi phạm. Ngoài ra, Đội phối hợp với Công an các địa phương vừa mật phục hóa trang, tuần tra lưu động, ghi hình; vừa lập chốt để kiểm tra, xử lý, đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn. Việc cùng lúc thực hiện nhiều chuyên đề xử lý vi phạm sẽ góp phần phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đảm bảo TTATGT trên tuyến. Sau 4 ngày đầu ra quân, Đội đã xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm về tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn và các lỗi khác.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 60.500 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 48,6 tỷ đồng, tước hơn 4.700 giấy phép lái xe, tạm giữ 9.781 phương tiện. Trong đó, về chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, lực lượng CSGT đã xử phạt 6.988 trường hợp; chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích đã xử lý hơn 5.817 trường hợp; chuyên đề xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải đã phát hiện 1.097 trường hợp vi phạm… Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phát hiện 19 vụ vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông (13 vụ về trật tự xã hội, 4 vụ về kinh tế và 2 vụ về ma túy).

Ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý vi phạm

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều yếu tố dễ dẫn đến tai nạn giao thông như: hạ tầng giao thông phát triển không đồng bộ, không theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện; nhiều tuyến đường đang thi công ảnh hưởng trực tiếp đến người và phương tiện tham gia giao thông; ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế; nhiều thanh-thiếu niên không có giấy phép lái xe, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Từ thực tiễn cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng vào nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Công an các địa phương đã chủ động tham mưu, huy động xã hội hóa việc đầu tư, lắp đặt hệ thống camera, qua đó giúp lực lượng chức năng nắm bắt chính xác biển số, thời gian, địa điểm, số lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến đường; tự động sàng lọc và phát hiện các hành vi vi phạm TTATGT như: chạy quá tốc độ, vượt sai quy định; lấn làn đường, phần đường; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông… Những hành vi vi phạm được các thiết bị tự động ghi lại hình ảnh, đồng thời lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ quá trình “phạt nguội” theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý “phạt nguội” hơn 1.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT-thông tin: Việc ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng không những mang lại hiệu quả cao trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm về TTATGT và đấu tranh với tội phạm trên tuyến giao thông mà còn mang lại hiệu quả cao trên lĩnh vực tuyên truyền, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Điển hình như lực lượng CSGT toàn tỉnh đã chủ động cập nhật, chia sẻ gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trên các Fanpage và Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền. Ngoài ra, lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã cũng đã thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng internet cập nhật những thông tin mới, quan trọng để phối hợp phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, từ đó nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT nên trong 8 tháng (tính từ ngày 15-12-2022 đến 14-8-2023), toàn tỉnh xảy ra 205 vụ tai nạn giao thông, làm 138 người chết, 138 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 18 vụ, giảm 15 người chết, giảm 56 người bị thương.